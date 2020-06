Hivatalos: 2020-ban is Szergej Szirotkin a Renault F1 Team tartalékja

Szergej Szirotkinnak vannak F1-es tapasztalatai, de egy ideje már nem állhatott rajthoz a királykategóriában. A tapasztalt orosz pilóta az elmúlt időszakban tartalékpilóta volt a száguldó cirkuszban.

Ez a szerep most meghosszabbításra kerül, miután a Renault F1 Team bejelentette, hogy 2020-ban is Szirotkin lesz a tartalékjuk. Mindez azt is jelenti, ha Daniel Ricciardo vagy Esteban Ocon megfertőződik koronavírussal, és nem állhat rajthoz, a tartalék ugorhat be a helyükre.

Az orosz még mindig csak 24 esztendős, aki 2017-ben egyszer már volt tartalék a Renault-nál, még mielőtt a Williamshez szerződött volna, ahol egy teljes szezont húzhatott le. A pilóta örül a lehetőségnek, és örömmel marad a Renault tartalékja.

„Nagyon jól ismerem a csapatot, akikkel 2019-ben együtt dolgozhattam. Megértem, hogy egy csapat számára fontos egy ilyen szerep betöltse, ha erre lehetőség nyílik, különös tekintettel a világ jelenlegi helyzetére.”

„Éles és koncentrált maradtam, valamint jól felkészültem a versenyzésre a Forma-1-ben. Alig várom, hogy hamarosan újra találkozzak a barátaimmal a Renault-nál.” - mondta Szirotkin, aki a hétvégén már ott lesz az évadnyitó Osztrák Nagydíjon a Red Bull Ringen.

