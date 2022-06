Hivatalos: 10 rajthelyest büntetést kap Leclerc a Kanadai Nagydíjon!

Charles Leclerc idén már a második versenyét adta fel az élről a 2022-es Azeri Nagydíjon, amikor Barcelonához hasonlóan elfüstölt alatta a Ferrari idei erőforrása.

A Kanadai Nagydíj előtt arra lehetett számítani, hogy a Ferrari egy új turbóval már most bevállalja a 10 rajthelyes büntetést, azonban az FIA első hivatalos dokumentuma szerint Leclerc csak j belső égésű motort, MGU-H-t, MGU-K-t, és vezérlőelektronikát kapott, és mivel a második turbója is elhalálozott a barcelonai pályán, a legelső egységét szerelték be az autójába.

A második szabadedzés után azonban az FIA újabb dokumentumot adott ki, amelyben a Ferrari megerősítette, hogy nem egy, hanem kapásból két új vezérlőelektronikát kezdett el használni, amivel átlépik az egy év alatt maximum használható 2 egyéges limitet.

Leclerc így a pole-pozíciót megszerzése esetén is maximum a 11. helyről rajtolhat majd Kanadában, és minden bizonnyal még legalább egyszer az évben hátra fogják sorolni, ugyanis nem valószínű, hogy egyetlen turbóval teljesíteni tudja a szezont.

