Hirtelen életre kelt a Haas a Brazil Nagydíjon

A Haas F1 Team összességében egy gyors autót épített a 2019-es F1-es szezonra, de gondok akadtak a gumikezeléssel, és hónapokon át nem jöttek rá arra, hogy mit kellene tenniük. A megoldás már úton van, ám mindezt csak a következő évben lehet megvalósítani az új autóval. Kevin Magnussen és Romain Grosjean rengeteget szenvedtek emiatt, és jelenleg csak a Wiliamst előzik meg a bajnokságban.

Még több F1 hír: Hülkenberg fél a „piszkos levegőtől” a Brazil Nagydíjon

A Brazil Nagydíjon hirtelen minden ideálissá vált, aminek valószínűleg inkább a pályához és a körülményekhez van köze. Charles Leclerc büntetése után Magnussen a 9., Grosjean pedig a 7. helyről fog indulni, ami nagy lehetőséget jelenthet az Alfa Romeo ellen, mely csak az egyik autójával van ott a TOP-10-ben.

„Ez egy újabb bizonyíték arra, hogy képesek vagyunk gyorsan hajtani, de egyéb más problémák miatt csak ritkábban tudtuk megtenni, ami nyilván sajnálatos. Rengeteget tanultunk, és hiszek abban, hogy ez ki fog fizetődni a következő évben, amikor az új autó pályára gurul. Ez nem az az év, amire mindig emlékezni fogunk, de mindannyian keményen dolgozunk azon, hogy a helyzet normalizálódjon. Jövőre sokkal jobbak lehetünk, mert összességében megtaláltuk azokat a pontokat, amik gondot okoztak, és a végső megoldás az új autó lesz.”

„Nem mindig kapunk választ a kérdéseinkre, de a legtöbbre igen. Most mindkét autónkkal ott voltunk a Q3-ban, ami egy remek eredmény. Ez sokkal jobb, mint a futamok többségénél. Nem tudom, hogy hányan számítottak erre. Legutóbb a Spanyol Nagydíjon tudtuk ezt megcsinálni a két autónkkal, ami nem most volt... Emiatt jobb is a hangulat a csapatnál.”

„Nehéz megmagyarázni, hogy most mi adja ezt a különbséget. Nem is biztos, hogy mindenre tudjuk a választ ezzel kapcsolatban. A feltételek egyszerűen megfelelnek az autónknak. Tudjuk, hogy az alacsony sebességű kanyarokban nem vagyunk igazán jók, és itt van pár ilyen, de más lassítok is, ami kiegyenlíti ezt. Ezekben erős az autónk, és általában csak a kanyarkijáratok azok, amik problémát okoznak. Azt hiszem, a pálya pusztán nagyon jól fekszik nekünk ezekkel a kanyarokkal.”

„Meglátjuk, hogy holnap mi vár ránk, mert nehéz megmondani, hiszen a hosszabb etapok mindig mások. Most azonban pozitívabb vagyok, de a hőmérséklet nagy kérdés lesz. Nem lesz könnyű dolgunk, ez biztos. Minden lehetőséget meg akarunk ragadni, mert még mindig van esélyünk a bajnokságban, hogy előrébb kerüljünk. Ez most egy nagyszerű lehetőség lehet.”