Hill: Verstappen számára most nehéz lesz megőrizni a hidegvérét

Damon Hill úgy véli, Max Verstappen számára nehéz lehet megőrizni a hidegvérét, tekintve, hogy milyen gyorsan eltűnhet az előnye a világbajnoki tabellán. Az Amerikai Nagydíjon aratott győzelmét követően Verstappen vezeti a tabellát és 12 pontra növelte előnyét Lewis Hamiltonhoz képest.

Öt futam van hátra, egy kiesés, vagy egy büntetés drámaian befolyásolhatja ezt,és Hill elgondolkodott azon, hogy ez a nyomás hatással lehet-e a hollandra. „Szerintem Maxnak most nehéz lesz megőrizni a hidegvérét" - mondta Hill az F1 Nation podcastnek.

„Mert úgymond csak egy aprócska kis fényt lát az alagút végén. Az a kis fény, ami azt mondja, »világbajnok vagy«. Azt hiszem, hogy most meg kell őriznie a hidegvérét... Tudja, hogy minden megfordulhat a másik irányba is. Bizonyos értelemben a te kezedben van a győzelem. Már majdnem megvan, de el is veszítheted és ez legalább annyira feszültséget okoz, mint amennyire megkönnyebbülés“ - folytatta Hill.

Még több F1 hír: Meglepő területen bizonyult a leggyorsabbnak a Ferrari Austinban

Jelenleg Hamilton az üldöző, de Hill megkérdőjelezi, hogy a Mercedes elég erős-e ahhoz, hogy kihívója legyen a Red Bullnak.

„Lewis gyakran mondta már, hogy szívesebben lenne ragadozó, mint préda. Tulajdonképpen mivel tud Lewis támadni? Úgy néz ki, hogy elveszíti azokat a dolgokat, amikre szüksége van ahhoz, hogy Maxot támadhassa. Szóval azt hiszem, bizonyos értelemben Max belenyugodott abba, hogy az autó és ő is képes elvégezni a munkát“ - mondta a korábbi F1-es pilóta.

„Még egy gyerek is ki tudta volna számolni a Mercedes taktikai hibáját”