Hill tanácsa Russellnek: „Nem a legokosabb dolog szembeszállni Hamiltonnal”

Az 1996-os világbajnok, aki újabban TV-s szakértőként követi a Forma–1 eseményeit, úgy gondolja, a két pilótát nem kéne egymásnak ereszteni, mert sokkal jobb lenne, ha inkább segítenék egymást.

Akárcsak a legtöbben, Hill is nagyon várja már, hogy lássa a Mercedesen belüli dinamikát 2022-ben. Hamilton és Valtteri Bottas harmonikusnak mondható kapcsolatát ugyanis most egy ifjú titán fogja megtörni, aki vélhetően nem akarja majd hagyni, hogy az oldalvonalra állítsák.

Ahhoz persze, hogy egyáltalán felmerüljenek kétségek csapaton belül, Russellnek fel kell nőnie a feladathoz, de Hill meg van győződve róla, hogy ez menni is fog neki, és a Williamsnél látottak alapján jól fog teljesíteni.

„Fantasztikus lesz nézni, és biztos vagyok abban, hogy Lewis szeretné majd segíteni George-ot. Nem látom, mi mehetne félre” – nyilatkozta a brit Express Sportnak. Ha Hill nem is látja, a dolgok így is félremehetnek, ahogyan arról Helmut Marko is beszélt korábban, aki örülne annak, ha Russell Hamilton közelében lenne, mert az csak a Red Bullnak kedvezne.

Miközben pedig egy másik brit bajnok, Jenson Button azt tanácsolta Russellnek, hogy ne rohanjon fejjel a falnak, most Hill is valami hasonlót mondott. „Hamiltonnak tisztában kell lennie azzal, hogy a jövője az F1-ben rövidebb, mint George-é, ezért egyfajta lökést akar majd adni neki, bár nem hiszem, hogy szüksége van ilyesmire.”

„Lényegében azonban minden George hozzáállásán fog múlni. Lehet, hogy úgy megy majd bele, hogy »ő ott az ellenség, azért vagyok itt, hogy legyőzzem«. Ettől függetlenül szerintem viszont nem a legokosabb dolog szembeszállni Hamiltonnal.”

Végül pedig Hill még azzal zárta, hogy ő is nagyon várja már az új idény kezdetét, amely komoly lehetőségeket rejt magában sokak számára. „Szorosan követem majd az eseményeket, és kíváncsi vagyok, hogy alakul.”

