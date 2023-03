Hill szerint Strollra is oda kell figyelni: "Most kelt ki a tojásból..."

Stroll a 2023-as szezon előtt egy biciklibalesetet szenvedett, emiatt a teszteket ki kellett hagynia és az is félő volt, hogy a bahreini idénynyitón sem lesz ott. Szerencséjére időben felépült és rajthoz állhatott Szahírban, sőt, a hatodik helyen ért célba.

Hill az F1 Nation podcastban beszélt arról az Aston Martin erős formája következtében a kanadai kivirágzott, bár szerinte ebben Alonso befolyása is közrejátszhatott: „Nagyon szembeötlő, hogy most kibújt a tojásból, sokkal kezesebb mint eddig, szóval valami megváltozott a télen.”

„Talán az autó tempója az, ami miatt kivirágzott és az, hogy ott van vele Fernando. Talán Fernando is adott neki pár tippet, mert Szaúd-Arábiában nagyon keményen dicsérte. Talán még sosem csinált ilyet csapattárssal.”

A Forma-1-es újságíró és a Beyond the Grid műsorvezetője, Tom Clarkson is észrevette a változást, de szerinte Stroll azért lett kedvesebb a média képviselőivel, mert a télen hosszabb időt töltött Kanadában a Netflix stábjával a Drive to Survive egy epizódja miatt:

„Szerintem sokkal jobban élvezi az interjúkat, mint régen. Korábban mindig úgy éreztem, hogy megveti, ha nyilatkozni kell, de idén teljesen más a hozzáállása. Nem tudom, hogy ennek köze lehet-e a Netflixhez, akik a télen Kanadába utaztak és rengeteget forgattak vele, úgy hallom nagyon jól érezte magát velük.”

„Most, ha hozzászólsz, már csupa vigyor, teljes mondatokban válaszol a kérdésekre. Egészen olyan, mintha Alonsóhoz hasonlóan, igénylené, hogy kedveljék. Mintha az örökségére gondolna és arra, hogy mi lenne, ha egyszer-egyszer inkább az árral úszna, mint vele szemben?”

Egyetért velük a Sky riportere, Natalie Pinkham is, aki Alonso hatásának tudja be a változást: „Fontos észben tartani, hogy a karrierük teljesen ellenkező pontján vannak. Lance sem olyan fiatal már, de lenyűgöző, hogy mennyire tapasztalt. De úgy érzem, hogy Fernando valamilyen szinten a szárnyai alá vette.”

„Nem úgy ment oda hozzá, hogy ő lesz a csapat új vezetője, hanem azt mondta neki, remélhetőleg tud hozni olyan tudást és tapasztalatot, amit Stroll kamatoztathat és úgy tűnik, egyáltalán nem tartják egymást fenyegetésnek. Együtt fejlődnek és ezzel az egész csapatot húzzák magukkal.”

Alonso mindeközben szerényen nyilatkozott céljairól az Ausztrál Nagydíjra.