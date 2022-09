Hill szerint az F1-es csapatfőnökök nem biztosak benne, hogy Ricciardónak még megvan a tempója

Ricciardo továbbra is F1-es ülés nélkül várja 2023-at. A 33 éves pilóta két év után távozik a McLarentől, miután a csapat az Alpine fiatalját, Oscar Piastrit részesítette előnyben. Ricciardo F1-en belüli lehetőségei egyre szűkülni látszanak.

Pierre Gasly a nagy favorit az Alpine-nál Alonsó ülésére, miközben Nyck de Vries az AlphaTaurihoz szeretne igazolni. A Williamsnél és a Haasnál is megüresedhet egy ülés 2023-ra, de a két csapatnál más jelöltek is vannak. Elképzelhető, hogy Ricciardo még ülés nélkül is aktív marad az F1-ben jövőre tartalékversenyzőként. Az ausztrál azt sem zárja ki, hogy egy évet kihagy egy 2024-es visszatérés reményében.

Kérdés azonban, hogy az F1-es csapatfőnökök továbbra is meg vannak-e győződve Ricciardo tehetségéről, mivel az ausztrál formája sokat romlott a McLarenhez érkezése óta. Ricciardo nem tudja felvenni csapattársa, Lando Norris tempóját. Hill a Sky Sportsnak arról beszélt, hogy attól tart, hogy a McLarennél eltöltött középszerű évei után más csapatok nem adnak neki újabb esélyt.

„Daniel olyan fantasztikus karaktere volt a sportágunknak, pezsgő, mindig mosolygós, meg minden, de valami elromlott. Nem csak a McLarennél mutatott tempójában, hanem a stratégiájában is, hogy versenyképes autóba ültesse magát. Minden csapatfőnök felteszi a kérdést: Hová tűnt a tempója? Visszatér? És ez a nagy kérdőjel. Nem tudjuk" - mondja a korábbi F1-es pilóta.

