Hill szerint a Mercedes kettős győzelmet arathat Franciaországban

A konstruktőri bajnoki címvédő alakulat számára a 2022-es év rég nem látott nehézségeket hozott, és a szezon felénél még nem tudtak felállni a dobogó legfelső fokára. A csapat által a szezon elején választott extrém koncepció nem működött annyira jól, mint a Red Bull és a Ferrari autója, de azért továbbra is ők a harmadik erő.

Hogy milyen esélyekkel vágnak neki a Francia Nagydíjnak, azt nehéz lenne pontosan megmondani, de az utóbbi hétvégék egyre jobb teljesítménye alapján azt lehet mondani, hogy talán van keresnivalójuk a két élcsapat ellen.

Toto Wolff csapatfőnök például egy újabb dobogós helyben reménykedik, Hill viszont egyenesen odáig ment, hogy kijelentette, most jöhet a Mercedes eddigi legjobb esélye a sikerre.

„Én azt mondom, Lewis [Hamilton] fog nyerni. Szerintem lesz valamilyen baleset. Régóta beszélünk már arról, hogy Max Verstappen és Charles Leclerc milyen jól kijönnek egymással. Az első kanyar elég trükkös. Mondjuk, hogy Charles elveszíti az első szárnyát, vagy Max defektet kap” – elmélkedett az F1 Nation podcastben a brit exversenyző.

„Vagy az is lehet, hogy a Mercedes erőből is képes lesz meglepetést okozni. A hosszú etapokon Lewis olykor elképesztően gyors tudott lenni. Még az is lehet, hogy Lewis lesz az első, George a második, Carlos pedig harmadik.”

Gerhard Berger a podcast során arra világított még rá, hogy Verstappen és Leclerc ugyan egyelőre nagy tisztelettel és odafigyeléssel versenyzik a másik ellen, de náluk is eljöhet a pont, amikor kicsit komolyabbra fordulhat minden, mint ahogy történt az tavaly Silverstone-ban.

Azt azért a Mercedes javuló formájához még érdemes hozzátenni, hogy az utóbbi futamokon elért dobogós sorozatuk is elsősorban annak volt köszönhető, hogy a Red Bull és a Ferrari autóival mindig történt valami, és puszta sebességből még mindig nincsenek az ő szintjükön. Ennek ellenére lehet, hogy Franciaországban változás jöhet ezen a téren.

