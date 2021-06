Hill: Ricciardo talán alábecsülte Norrist

Ricciardónak eddig nem igazán sikerült felvennie a ritmust a McLarennél, és a szezon első hat futamán szinte rendre elmaradt fiatalabb csapattársától, Lando Norristól, aki azonban élete eddigi legjobb szezonját futja, és már két dobogót is szerzett idén.

Az 1996-os világbajnok szerint a „Méhészborznak” először talán hozzá kell szoknia ahhoz, hogy Norris erősebb annál, mint azt talán eleinte várta. „Azt azért még túl korai lenne kijelenteni, hogy Ricciardónak komoly gondjai lennének.”

„Talán az állhat a háttérben, hogy Lando keményebb dió, mint várta. Talán alábecsülte őt. Most azonban hozzá kell ehhez szoknia” – vélekedett a brit expiltóta az F1 Nation Podcast adásában.

Hill mellett Tom Clarkson is, aki általában a sajtótájékoztatókat készíti az F1-es pilótákkal, úgy érzi, hogy Ricciardo szokásos pályán kívüli viselkedésében is megváltozott valami a nehéz szezonkezdés következtében.

„Ő általában Mr. Extrovertált, amikor interjúkat kell adni, mindig elsüt egy-két poént, mielőtt belekezdenénk, mostanában azonban ebből semmit sem látni” – hívta fel a figyelmet Clarkson. Hill is úgy látja, hogy erős most a kontraszt ezen a téren, mivel Ricciardo eddig imádta magát produkálni a kameráknak.

Emellett szerinte a most következő Francia Nagydíj sem biztos, hogy sokat lendít majd az ausztrál formáján, mivel érzése szerint nem feltétlenül kedvez majd a pálya a vezetési stílusának. „Ez talán nem az a mozgalmas pálya, amilyet ő szeret. Lehet, hogy megakad majd az autó határainál.”

„Néha egyszerűen csak olyan gyors tudsz lenni, amilyen gyors maga az autó. Máskor egy kis extrával túl tudsz lépni ezen, de ha nincsenek hiányosságok, akkor be fogsz ragadni.” Ricciardo egyébként elmondta, hogy várja már a most kezdődő triplahétvégét és a francia futamot is, mert érzése szerint a megbocsájtó pályán jobban tesztelheti a határokat.

