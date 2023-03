Hill: Perez idén nem fog félreállni Verstappen elől

Max Verstappen alatt a szombati időmérő második szakaszában megadta magát a Red Bull erőátviteli rendszere a Szaúd-arábiai Nagydíjon, így a pole-pozíciót Sergio Perez nyerte.

A biztonsági autós fázis segítéségével Verstappen azonban már a verseny felénél – az Alonso által is megjósolt -, a 25. körben a második volt, Perez azonban végig tartotta a holland tempóját, és meggyőző teljesítménnyel szerezte az idei első futamgyőzelmét.

Az elmúlt két szezonban Perez nagyon értékes igazolásnak bizonyult a Red Bull szempontjából, tavaly konstruktőri világbajnok lett a csapattal, de Max Verstappen dolgát még nem tudta megnehezíteni csapaton belül.

Damon Hill szerint viszont Perez idén keményebben meg fog harcolni a lehetőségeiért.

„Checo tudja, hogy kivel áll szemben, de idén bele fog állni ebbe a küzdelembe” – nyilatkozta a Motorsport.com-nak Hill, aki Ausztráliában a Ten Networkön fogja közvetíteni a Forma-1-et.

„Max azonban kicsit olyan, mint a természet nyers ereje, és tudjuk, hogy mekkora nyomást tud helyezni a csapatra annak érdekében, hogy Checót félreállítsák az útjából. A sport szempontjából a Red Bullnak amikor csak lehet, támogatnia kell az egyenlő feltételekkel folytatott csatákat, mert tudom, hogy Verstappenék – Josszal együtt – mekkora nyomás alatt tartják a csapatot, és amikor csak lehet, kijátsszák a „Max a csapat jövője” kártyát.”

Hill szerint egy csapaton belüli párharc szempontjából biztató, hogy Perezt két év után sem roppantották meg Verstappen kiváló eredményei.

„Láttuk, ahogyan a fiatal srácok barátok nélkül maradtak, miután megfélemlítették őket ebben a környezetben, el is mentek máshova, de még azt is ki lehet jelenteni, hogy Mark Webber és Daniel Ricciardo is ezt tapasztalta.”

„A Red Bullnál farkastörvények uralkodnak, senki nem fogja a válladra tenni a kezed azt mondva, hogy ne aggódj, itt vagyunk, megvédünk. Checónak azonban sikerült több csapattagot is maga mellé állítania, így érdekes lehet a szezon kimenetele. Az biztos, hogy a Verstappennek ezt nem hagyják majd annyiban.”

„Verstappen Szaúd-Arábiában is… hogy mondjam… szerintem az, hogy duzzogott még nem túl erős. Utál veszíteni, és látszott, hogy nem volt elégedett a dolgok alakulásával.”

Damon Hill Fernando Alonsóról is elismerően beszélt az Ausztrál Nagydíj előtt, és a sport egyik legendás háromszoros világbajnokához hasonlította.