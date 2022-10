Hill: nem tudom, hogy Max zsenialitása döntött-e idén, vagy csak a Ferrari lőtte lábon magát

Álomszerűen kezdődött a Ferrari számára a száguldó cirkusz új korszaka, a 2022-es szabályváltozásokkal a maranellóiak vissza tértek az élmezőnybe és úgy tűnt, hogy idén ismét esélyesek lehetnek a világbajnoki címre.

Charles Leclerc a szezon első három versenyéből kettőt is megnyert, miközben Max Verstappen és a Red Bull technikai problémákkal küzdött, így az Ausztrál Nagydíj után 46 egység volt a monacói előnye a tabella élén.

Ezt követően viszont hatalmasat fordult a kocka, az olaszoknál is felütötték a fejüket a megbízhatósági gondok, és ha mindez nem lenne elegendő, a stratégiai döntések is rendre rosszul sültek el és bizony Leclerc is elkövetett egy-két vezetői hibát.

A Francia Nagydíjon a Ferrari pilótája az élről dobta el az autót és ezzel együtt 25 pontot, ami után 63 egységre nőtt Verstappen előnye a világbajnoki pontversenyben, a Red Bull pilótája pedig nemrégiben beszélt arról, hogy ez volt a pillanat, amikor már biztos volt a vb-cím megszerzésében.

Damon Hill, az F1 1996-os világbajnoka úgy látja, a Scuderia megkönnyítette Verstappen számára a vb-cím megszerzését, nem véletlenül biztosította be matematikailag is sikerét négy futammal az idény vége előtt.

„Nehéz eldönteni, hogy a Red Bull és Max volt-e zseniális ebben a szezonban, vagy a Ferrari lőtte lábon magát. Időnként siralmas teljesítményt nyújtottak, különösen az ígéretes indítás után. A stratégia, a versenyzői hibák, az autó megfelelő fejlesztésének hiánya miatt nem tudták kihívás elé állítani Maxt“ - vélekedett Hill az F1 Nation podcastjében.

Természetesen a brit legenda ezzel együtt elismeri Verstappen teljesítményét, hiszen a holland tizenkét futamgyőzelmet aratott ebben a szezonban és ha a következő négy versenyhétvégén még egyet be tud húzni, beállítja Michael Schumacher és Sebastian Vettel csúcsát az egy idényen belül aratott sikereket illetően.

„Max húsz másodpercet vert Charles-ra és Sergióra Japánban húsz kör alatt a vizes pályán. Egy másodperccel volt gyorsabb és a Ferrari ezzel egyáltalán nem tudott mit kezdeni. Max magabiztossága határtalan. Egész évben ragyogóan versenyzett és sosem tűnt úgy, hogy elbizonytalanodna“ - tette hozzá Hill.

