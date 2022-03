Hill „nem biztos benne”, hogy az FIA-nak menesztenie kellett volna Masit

Masi elbocsátása többféle reakciót is kiváltott, mivel voltak olyanok, akik egyetértettek a döntéssel és örültek neki, hogy az ausztrálnak mennie kellett, míg mások, köztük több F1-es pilóta is kiállt mellette, mert érzésük szerint túl szigorúak voltak vele.

Az 1996-os világbajnok, Damon Hill is támogatását fejezte ki, amikor az F1 Nation podcastben beszélt a helyzetről. „Szükségszerű volt az ő feláldozása? Sajnálom őt. Több pilóta is azt mondta, hogy jó munkát végzett a nehéz körülmények ellenére.”

„Én személy szerint úgy gondolom, hogy a helyzet, a munkájának struktúrája, valamint a munkavégzés módja volt a probléma.” Hill úgy látja, hogy a helyzet súlya és a nagy nyomás okozta azt, hogy bekövetkeztek a szokatlan események, ezért a szabálykönyv szigorúbbá és egyértelműbbé tétele lehetne a jó megoldás.

„Nem azt mondom, hogy helyes volt, ami történt, de szerintem a szezon során látni lehetett, hogy a döntéshozásban olykor volt némi zűrzavar, ráadásul még a csapatfőnökök is extra nyomást generáltak.”

„Arról nem is beszélve, hogy a beszélgetéseket a TV-s adásba is bejátszották. Ha tehát ezeket megoldják, akkor nem vagyok biztos abban, hogy Michaeltől is meg kellett szabadulniuk. Persze azzal is lehet érvelni, hogy ellentmondásos lett volna megtartani őt a történtek után.”

Ami pedig a szezon végkifejletét és Max Verstappen bajnoki címét illeti, Hill szerint a végtelenségig lehetne ezen vitázni. „Fantasztikus műsort szolgáltattak számunkra, és mindenki keményen versenyzett. Csak kár, hogy a vége így sikerült.”

