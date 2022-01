Hill: Masi „megtanulta a leckét”, folytatnia kéne

Ugyan a 2022-es idény egyre inkább közeledik, a Forma–1 egyik fele még mindig a 2021-es szezonzáróval foglalkozik. Masi leváltását sokan követelték, de több korábbi pilóta is úgy véli, hogy ez nem oldana meg semmit.

Az 1996-os világbajnok is közéjük tartozik, ezért ő nem menesztené Masit az F1 versenyigazgatói posztjáról, hiszen a sorozatnak szüksége van az ő tapasztalatára. Hill emellett abban is biztos, hogy az ausztrál is átgondolta, milyen hatásai voltak a tetteinek, és a jövőben már máshogy fog eljárni.

Még több F1 hír: Raikkönen szerint Vettel nagyon sajátos munkamódszerrel rendelkezik

„Szerintem megtanulta a leckét. Olyasvalakire van szükség, akinek van már tapasztalata. Ezek az emberek tudják, hogy mivel állnak szemben. Egyszerűen támogatásra van szüksége, hogy magabiztosan tudjon ítélkezni a különböző szituációkban” – mondta Hill a Sky F1-nek.

„Persze csak akkor, ha a szabályoknak megfelelve akarja tenni mindezt.” Nemrég két másik korábbi F1-es, Martin Brundle és Johnny Herbert is arról beszélt, hogy Masit nem feltétlenül lehetne csak úgy leváltani, mivel jelen állás szerint nincsen megfelelő helyettes.

Hogy végül mit lép az FIA és a Forma–1 az ügyben, és hogyan kívánja elejét venni a szezonzáróhoz hasonló botrányok jövőbeli előfordulásának, arra vélhetően csak március 18-án kapunk majd választ, mert akkor fogják nyilvánosságra hozni az átfogó vizsgálat eredményeit.

Az Aston Martin új csapatfőnöke már egészen jól ismeri Vettelt