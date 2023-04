Hill: lehetséges, hogy Hamilton „ösztönös” sebessége kezdi őt elhagyni

Hamilton statisztikailag a valaha volt legsikeresebb F1-es pilóta, ő sem lesz viszont már fiatalabb. Jelenleg Fernando Alonso mögött ő a mezőny második legidősebb versenyzője, bár ez a tempóján nem igazán látszik.

Az utóbbi szűk másfél év azonban nehéz volt számára a Mercedesnél, hiszen a csapat nem tud annyira versenyképes autót biztosítani neki, mint amihez a rendkívüli sikerkorszakában hozzászokhatott. Az F1 Nation podcastben Damon Hill most a csapaton belüli dinamikáról is beszélt.

Szerinte Hamilton és George Russell között az történhet, ami anno Niki Lauda és Alain Prost esetében. „Amikor az idősebb, tapasztaltabb pilóta szembesül egy fiatal tehetséggel, akkor az rossz hatással lehet rá, vagy csak arra koncentrál, hogy a verseny végeredménye számítson.”

„Az időmérőn ezért már nem adnak bele annyit. A 30-as éveik végén már nem tudnak olyan űridőket autózni. Emlékszem, hogy 20 évesen én motorral teszteltem, és szinte repültem a pályán. Amikor idősebb leszel, és vannak baleseteid, az agyad azt mondja: talán nem árt körültekintőbbnek lenned.”

„George elképesztően gyors, és még a karrierje korai szakaszában jár. Nem tudom, Lewis elfogadta-e, hogy ezt nem tudja megállítani. Biztos vagyok benne, hogy idővel megteszi majd. Lehetséges, hogy az az ösztönös, tudat alatti sebesség már kezdi elhagyni őt” – vélekedett Hill Hamilton teljesítményéről és a Mercedesen belüli dinamikáról.

Mindezek ellenére azért a hétszeres bajnok legutóbb Ausztráliában is megmutatta, hogy még mindig tud nagyon gyors lenni, ha az autója is engedi neki. Fernando Alonso példája pedig további motivációt jelenthet számára, hogy 40 évesen is lehet még csúcsteljesítményt nyújtani az F1-ben.

Hill mindezektől függetlenül azért arról is szót ejtett a podcastben, hogy Russellnek még mindig bizonyítania kell, hogy megérdemelt a helye a Mercedes csapatánál.