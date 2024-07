Hill kicsit megzavarodott: Leclerc marad, de Sainz van nyeregben

Az utóbbi négy forduló során csupán 12 pontot sikerült letennie az asztalra Leclerc-nek, háromszor pedig nem tudott bekerülni a legjobb tízbe, miközben Carlos Sainz 38 egységet szállított ugyanezen idő alatt, és látszólag ismét ő kerekedett felül házon belül.

Mindez persze nem a véletlen műve, hiszen a Ferrari látszólag kezdi elveszíteni a fejlesztési versenyt a másik három élcsapattal szemben, így az erősorrendben a negyedik helyre csúsztak vissza. Ami pedig a pályán kívüli eseményeket illeti, mindenki tudja, hogy jövőre Sainz helyére Lewis Hamilton érkezik, ami ismételten új kihívást jelent majd a monacóinak, aki hosszú időre kötelezte el magát a Scuderia iránt.

Leclerc bizonyos szempontból pedig furcsa helyzetben találta most magát, és erre hívta fel a figyelmet 1996 világbajnoka is. Az F1 Nation podcastben Hill „rejtélyként” jellemezte Leclerc krízisét, és rámutatott, hogy Sainz annak ellenére több magabiztosságot sugároz az istálló felé, hogy a szezon végén neki kell majd távoznia és még nincs is meg, hol folytatja.

„Számomra ez egy rejtély, mert Carlos látszólag ki tudja verekedni magát a nehéz helyzetekből, és többet tud kezdeni az elérhető eszközökkel, mint Charles, pedig ő az, aki marad. Nem értem, mi történik a Ferrarinál. Leclerc nem kapja meg a megfelelő támogatást a csapattól a stratégia terén.”

„Kissé összezavarodottnak tűnik és nem értem, miért. Carlos eközben látszólag nyeregben érzi magát és kontrollálja a helyzetet. Határozottan fellép és azt mondja: »Én így fogom csinálni.« Lehet, hogy ez nagyobb magabiztosságot ad a stratégáknak, ami Charles esetében nincs meg” – világított rá Hill arra, amit a Brit Nagydíjon is láthattunk, ahol a Ferrari komolyan elszúrta Leclerc taktikáját.

Hétvégén jön a Magyar Nagydíj, mutatjuk a menetrendet, hogy ne maradjatok le semmiről.