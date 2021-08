Hill: Jó lesz versenyképesebb autóban is látni Schumachert!

A Haas versenyzője, Mick Schumacher a megszokottnál jóval többször volt látható a képernyőn a Magyar Nagydíj alatt, ugyanis több pilóta is beszorult mögé a Hungaroringen, ahol láthattuk, hogyan védekezik a hétszeres világbajnok fia.

Schumachert méltatta 1996 Forma-1-es világbajnoka, Damon Hill is, aki az F1 Nation podcastben beszélt a fiatal német pilótáról:

„Mick egy elég harcias versenyző, ezt lehetett látni akkor is, amikor Max ellen csatázott. Max a 3-as kanyarból kifelé kicsit hozzáért, próbálta megelőzni Micket, miközben már nem is volt bargeboardja a jobb oldalon.”

„Aztán a 4-es kanyarba érve kicsit hozzáért Mickhez, de Mick továbbra is nagyon keményen védekezett” – magyarázta Hill, majd így folytatta:

„George Russell pedig egy hihetetlenül bátor manőverrel próbálkozott Mick ellen a külső íven, Mick pedig egyáltalán nem kegyelmezett. Lehet, hogy Mick a leglassabb autóban ül, de elszántan harcol, én pedig kíváncsian várom, hogyan fejlődik.”

Hill szerint Schumacher jó teljesítményt nyújt, és idővel jó lesz látni egy, a Haasnál versenyképesebb autóban is.

„Kapott egy kis rivaldafényt, ami jó dolog. Azt mondják, hogy a színészetben nincsenek kis szerepek, csak kis színészek, és ha nem is az élmezőnybe tartozó autóban ülsz, az is egy lehetőség. Nem tudom őszintén azt mondani, hogy ne lennék lenyűgözve Micktől.”

„Azt gondolom, hogy ezzel is megmutatta az erejét és a képességeit. Szerintem ez is megmutatja, hogy ő egy harcos, és jó lesz versenyképesebb autóban is látni őt” – zárta Hill.

Rosberg: A jelenlegi teljesítménye alapján őt kellene beültetni a 2022-es Red Bullba…