Hill: Hamilton tisztában van vele, hogy Russellé a jövő a Mercedesnél

Az idei szezonban a Mercedes új versenyzői felállásban áll rajthoz, George Russell három év után elhagyta a Williams csapatát és a konstruktőri bajnokhoz szerződött. A brit versenyzőt Valtteri Bottas helyére szerződtették Hamilton csapattársaként a hétszeres világbajnok Forma–1-es pályafutásának talán utolsó két évére.

Lewis Hamilton tavaly kétéves hosszabbítást írt alá a Mercedesszel, bár jelenleg még nem tudni, hogy a tavalyi bajnoki címért folytatott vitatott vereség után biztosan marad-e a mezőnyben. Ha azonban marad, akkor Hill úgy véli, a 37 éves pilóta nagyszerű tanítómester lesz Russell számára, nem mintha szüksége lenne rá.

„Biztos vagyok benne, hogy Lewis bátorítani fogja George-ot. Nem látom, hogy ez rosszul sülhetne el. Lewis tisztában van azzal, hogy az ő ideje rövidebb a sportban, mint George-é, szóval biztos vagyok benne, hogy hajlandó lesz segíteni, ha kell. Erre valószínűleg egyáltalán nincs szükség- mondta a Motorsport.com-nak a Mercedes új párosáról.

A 61 éves versenyző szerint már csak Russellen múlik, hogy elfogadja-e ezt a segítséget. „George-on múlik, hogyan kezeli a dolgot. A fiúban minden megvan, amire szükség van. Ő a többiek szintje felett van“ - tette hozzá a Mercedes új versenyzőjéről.

De nem ő az egyetlen brit, akit Hill szemmel tart, hiszen az 1996-os világbajnokot a McLaren versenyzője, Lando Norris is lenyűgözte. „George és Lando is nagyszerű versenyző. Nagyon erősek a versenyen, és a kvalifikációs tempójuk is jó" - tette hozzá.

„Az élmezőnyben lenni más dolgokat követel meg egy versenyzőtől, és nem hagyhatod, hogy ez veszélyeztesse a tehetségedet. Ez egy másik kihívás. Mindketten okos srácok, és biztos vagyok benne, hogy meg tudnak birkózni vele“ - zárta Hill.

