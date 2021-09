Hill: Hamilton és Verstappen kiesése nélkül is nyert volna Ricciardo!

A hétvégén Daniel Ricciardo megszerezte pályafutása nyolcadik futamgyőzelmét az F1-ben, a McLaren színeiben pedig először állhatott fel a dobogóra. És bár Max Verstappen és Lewis Hamilton ütközése miatt két üldöző kiesett a versenyből, Damon Hill úgy gondolja, enélkül is nyert volna Ricciardo.

Az F1 Nation podcastben arról beszélt, hogy a McLaren tempója kiváló volt a hétvégén, és Hamilton és Verstappen esélyein is sokat rontott, hogy rosszul sikerült a bokszkiállásuk.

„Szerintem még enélkül is nyert volna Ricciardo. Ne felejtsük el, hogy Hamilton és Verstappen kiállása is rosszul sikerült, Verstappené egyenesen katasztrofálisan. Viszont még a McLarenek ellen is szenvedtek, akiknek nagyon jól volt a tempójuk, és szerintem az élen tudtak volna maradni.”

„Tehát őszintén úgy gondolom, ez egy megérdemelt győzelem volt, ami összejött volna Hamilton és Verstappen ütközése nélkül is, mert jó volt a tempójuk. Én is ott voltam a csapat futam utáni ünneplésekor. Nyilvánvaló, hogy rég volt már a McLaren utolsó győzelme, kettős győzelem pedig még régebben.”

„Azt gondolom, elég jól összefoglalta a hétvégét a csapat boldogsága és ünneplése. Rendkívül sok elem játszott bele a versenybe, gondoljunk csak a sprintre, aztán a McLaren győzelmének édességére, a Mercedes és a Red Bull bánatára és Max és Lewis ütközésére – sok volt a hullámhegy és a hullámvölgy” – mondta Hill.

