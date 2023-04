Hill Alonso intelligenciájáról: „Ügyvédnek kéne mennie!”

A verseny utolsó állórajtos újraindítása igazi káoszba fulladt, miután több incidens is történt az 1-es és 2-es kombinációban, illetve azt követően. Miután ismét belengették a piros zászlót, elég nagy volt a kavarodást azt illetően, hogy mi legyen a sorrend, miközben már csak egyetlen kör volt hátra a versenyből.

Egyesek úgy vélték, hogy a sorrendnek annak kéne lennie, amilyen a piros zászló belengetésének pillanatában volt, Alonso azonban a megforgását követően rögtön rádiózni kezdett csapatának, hogy ilyen esetekben a rajtpozíciók szerint kéne ismét felállítaniuk a sorrendet, hiszen a 2022-es Brit Nagydíjon is így történt.

Végül valóban ez lett a megoldás, ami azt jelentette, hogy Alonso annak ellenére is visszakerült a harmadik pozícióba, hogy az új rajtot követően tulajdonképpen a mezőny végén találta magát Sainz manővere miatt. A spanyol kapcsán sokszor elmondjuk, hogy a gyorsasága mellett milyen jól olvassa a futamokat, és most Damon Hill is erre hívta fel a figyelmet az F1 Nation podcastben.

„Arról viccelődtünk, hogy ügyvédnek kéne mennie. Őt választanám, hogy képviseljen engem egy gyilkossági perben! Unalmas vezetni az autót, valami mást is csinálnia kell közben. Akár a stratégiát is ő határozhatná meg” – mondta nevetve Hill Alonso kapcsán.

„Már amúgy is érti a szabályokat. Persze azt hihetnénk, hogy valaki, aki már olyan régóta van a sportban, mint ő, biztosan tanult már valamit, de ezt nem lehet automatikusan elvárni. Sokat fektetett ebbe, érti és tudja is a szabályokat, akárcsak Michael Schumacher.”

„Schumacher is tudta, hol lehet megtámadni a szabályokat, hol vannak a lehetőségek, és ebből előnyt is kovácsolt, akárcsak Fernando. Idővel csapatfőnökké kéne válnia, mert briliáns lenne benne. Egyszerűen érti ezt a játékot.”

