Hill: a versenyzők most már aggódni fognak a gumik meghibásodása miatt

A gondok akkor kezdődtek, amikor Stroll Aston Martinján a bal hátsó abroncs megadta magát, miközben a kanadai közel 300-zal haladt a célegyenesben. Elég komoly bukás lett belőle, de lehetett volna sokkal rosszabb, ha figyelembe vesszük a körülményeket.

A futam vége előtt öt körrel viszont jött a még nagyobb dráma, hiszen a versenyben vezető Verstappen is ugyanerre a sorsra jutott, a holland pedig nem is fogta vissza dühét, amikor meglátta a defektes bal hátsóját.

Ez azonban közel sem az első eset, hogy a Pirelli abroncsai hasonló gondok miatt kerülnek a figyelem középpontjába. Tavaly az első silverstone-i futam vége torkollott hasonló káoszba, amikor Carlos Sainz és a két Mercedes is rövid időn belül kapott defektet. Hamilton akkor lényegében három kerékkel nyerte a futamot.

Többek között ezen hibák miatt is változtatta meg idénre a Pirelli a gumijaik szerkezetét, hogy azok jobban bírják az autók által generált erőhatásokat. Pontos magyarázat még nincs arra, hogy mi okozta a bakui eseményeket, de Hill szerint a pilóták ettől függetlenül is aggódni fognak.

„A versenyzők aggódhatnak, és mindezt joggal teszik, mert ezen a pályán érik el az egyik legnagyobb csúcssebességet, ráadásul sokszor mennek nagy tempóval” – kezdte a korábbi bajnok a Sky Sport Newsnak.

Az olasz gumibeszállító hamar elmondta, hogy vélhetően törmelék állhatott az események mögött, mert Hamilton autójának bal hátsóján is találtak egy vágást. A problémát azonban csak súlyosbítja, hogy a pálya leggyorsabb szakaszán történtek a defektek.

Hill ennek kapcsán el is mondta, hogy Verstappen igazán szerencsés volt, hogy elkerülte a nagyobb bonyodalmakat, mert akár a bokszbejárat falában is kiköthetett volna. „Szerencséje volt, mert ha balra indul el az autója, akkor ott van a fal a boksznál, és ha azt találja el, akkor jóval rosszabbul is járhatott volna.”

Itt vannak az első képek a szaúdi pálya tervezett bokszépületéről