Hill: a Ferrari és a Red Bull pókerezik és okosan kell játszania

A 2022-es Forma-1-es szezon első négy versenye alapján nagyon úgy tűnik, hogy a Red Bull Racing és a Ferrari kiemelkednek a mezőnyből és ha nem történik radikális változás, végül a két csapat között dőlhet el a konstruktőri bajnoki cím.

Azt Milton Keynes-ben és Maranellóban is pontosan tudják, a kiélezett csata miatt kulcsszerep hárul a fejlesztésekre és ha valaki ebben a szegmensben lépéshátrányba kerül a másikkal szemben, annak már nagyon nehéz lesz visszakapaszkodnia.

Mindkét gárda két-két futamot tudott eddig megnyerni a regnáló világbajnok Max Verstappen és kihívója, Charles Leclerc révén, a soron következő Miami Nagydíjon pedig akár fordulhat is a kocka, ha a Ferrari nem tud reagálni a bikások domináns imolai teljesítményére.

Mattia Binotto csapatfőnök elárulta, apróbb frissítéseket valóban szállítanak az Egyesült Államokba, de ezektől nem várnak radikális változást, sokkal inkább a leszorítóerő-beállításokkal igyekeznek felvenni a Red Bull tempóját.

A Milton Keynes-i alakulat az Emilia-Romagna Nagydíjon vetette be első komoly fejlesztéseit és ez kifizetődőnek is bizonyult a kaotikus körülmények között is. A korábbi Forma-1-es világbajnok nagyon találóan egy pókerjátszmához hasonlította ezt a fejlesztési versenyt.

„Mintha csak egy asztalnál ülnének és azon agyalnának, mi legyen a következő lépés. Olyan mintha pókereznének. Tudnod kell, hogy melyik lapot mikor kell letenni. Dönthetsz úgy, hogy azonnal kijátszod az ászodat, vagy kivársz néhány futamot, amíg teljesen biztos nem leszel abban, hogy az a nyerő lap“ - mondta Damon Hill az F1 Nation Podcastban.

„Imolában a Red Bull kijátszotta a kis aduászát, de a Ferrari most megmutatja, ők is dolgoznak a háttérben, és Miamiban ezért bevetik a frissített csomagot. Így aztán megjósolhatatlan az erőviszonyok alakulása a szezon során“ - tette hozzá a brit.

