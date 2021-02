Hihetetlenül jól néznek ki ezek az elképzelt 2021-es festések (képek)

Az MCL35M nyitja majd az idei autóbemutatók sorát a Forma–1-ben. Ami a festést illeti, nagy változásokra nem lehet számítani, de egy korábbi cikkünkben már utaltunk rá, hogy bizonyos jelek szerint a papaja mellett a világoskék is hangsúlyosabb szerepet kaphat majd.

Még az is lehet, hogy a Gulf szponzorációja miatt esetleg valamilyen formában visszaköszönhet a híres narancssárga-kék színkombináció a McLarenen.

Miközben a rajongók tűkön ülve várják, hogy láthassák kedvenc istállójuk új dizájnját, Daniel Crossman az Instagramján tette közzé az általa megálmodott festéseket mind a tíz csapat esetében.

A legtöbb alakulatnál ráadásul két lehetséges festéssel is előrukkolt, és hát meg kell, hogy mondjuk, szívesen látnánk némelyiket az idei versenygépeken. Az Alpine kékje például csodálatosan néz ki, kiegészítve a francia zászlóban is megtalálható pirossal és fehérrel, de Crossman az Aston Martin brit versenyzöld autóját is megálmodta, amely szintén mesésen fest.

