Hihetetlen: Russell és Verstappen azonos időt futott, de végül a brit örülhetett, míg a Ferrarik betliztek

A pénteki esőzések miatt tulajdonképpen senki sem tudott megfelelően felkészülni az időmérő edzésre, a semleges nézők számára mindez azonban csak jó hír lehetett, hiszen nehéz volt megmondani, melyik csapat vág neki a legjobb lapokkal a három kvalifikációs szakasznak.

Miközben a Ferrari például pénteken erősnek tűnt és Charles Leclerc is elégedetten nyilatkozott, addig a harmadik edzés során a vörös autók szinte sehol sem voltak, és Hamilton volt az, aki a tempót diktálta. Max Verstappen eközben a tegnapi ERS-gondok után még kevesebb körrel és tapasztalattal a háta mögött vágott neki az időmérőnek.

A Q1 elején sokan rögtön a pályára hajtottak, miközben az ég nagyon beborult a montreáli aszfaltcsík felett, és az időjárási előrejelzések szerint jó esély volt arra, hogy valamikor eleredjen az eső. A szél is rendkívül erősen fújt, miközben folyamatosan köröztek a versenyzők, hogy megpróbáljanak minél jobb időt futni.

Ennek pedig az lett az eredménye, hogy szinte állandóan változott az első helyezett kiléte, miközben az is látszott, hogy a Mercedesek továbbra is jól mozognak, akárcsak az Aston Martinok. Öt perccel a szakasz vége előtt Oscar Piastri és Sergio Perez is a kiesők között volt, míg az élen George Russell állt Max Verstappen és Hamilton előtt.

Az utolsó pillanatokban nagyon komoly tűzijáték érkezett a folyamatosan javuló pályán, Verstappen a hétvége legjobb idejével az élre állt, Juki Cunoda lett a második, Perez azonban ismételten nem tudott bejutni még a Q2-be sem, ami újabb komoly blama a nemrég szerződést hosszabbító mexikói számára.

A Red Bull-os mellett még Valtteri Bottas, Esteban Ocon, Nico Hülkenberg és Csou Kuan-jü volt kénytelen búcsúzni a Q1 végén. A következő szakasz elején eközben ismét mindenki felsorakozott a bokszutca végén, aminek az volt az oka, hogy megérkezett a beharangozott eső. Ugyan még mindenki slickeken hajtott ki, de az első körök kritikusak voltak, mert nem lehetett tudni, hogyan fog változni az időjárás.

Az első próbálkozások után Russell, Piastri, Hamilton volt az első hármas sorrendje, Verstappen kieső helyen állt, és a Ferrariknak továbbra sem ment igazán. A versenyzők szerencséjére az eső még nem érkezett meg a Q2-ben, így némileg ismételten javultak a körülmények, és az utolsó percekben hatalmas csata zajlott a legjobb tízbe való bekerülésért.

Verstappennek például muszáj volt javítania, ahogyan Sainznak is, miközben az RB versenyzői remek időket autóztak. Amikor viszont letelt a Q2-re kiszabott 15 perc, Perez kiesése után jött az újabb, még hatalmasabb dráma, hiszen egyik Ferrari sem tudott továbbjutást érő időt autózni, ellentétben mondjuk az Astonokkal vagy éppen Alex Albonnal.

Az élen eközben Russell állt már 1:11-es idővel, őt csapattársa, Hamilton követte, míg a harmadik legjobb kört Norris futotta. Mindezek alapján pedig azt lehetett mondani, hogy a pole pozíció legnagyobb várományosa a Mercedes és a McLaren két pilótája volt, miközben Verstappennek komolyat kellett küzdenie azért, hogy egyáltalán eljusson idáig, de leírni persze azért őt sem lehetett, és később meg is mutatta, miért.

A Q3 indulásakor még mindig lógott az eső lába, de néhány jóslattal ellentétben továbbra sem akart leszakadni az ég. Az első rajtkockáért tehát a két Mercedes, a két McLaren, a két Visa RB, a két Aston Martin, Albon és Verstappen küzdhetett meg.

Az első gyorsköröket követően ismét a két Mercedes állt az élen, majd jött Verstappen és Piastri. A csillagosok már az FP3 során is remekül mentek, és most is úgy tűnt, hogy nagyon jó esélyük van a pole megszerzésére.

A legutolsó pillanatokban még mindenki kijött egyszer friss abroncsokon, és az eddig is izgalmasan alakuló időmérő még izgalmasabbá vált, a végén pedig hihetetlen csata zajlott. A pole pozícióról végül az döntött, hogy Russell hamarabb futotta meg az 1:12,000-ás körét, mint Verstappen, aki ezredre azonos kört autózott, de végül be kellett érnie a második hellyel.

A harmadik pozíció Norrisé lett, de a mclarenes lemaradása is csak 21 ezred volt az első kettővel szemben. A top háromból ugyan már kiszorult, de Piastri is elégedett lehet, Hamilton viszont már nem annyira, hiszen a hétszeres bajnok a jó formája ellenére a végén nem tudta összerakni a kört, és így csak hetedik lett.

Elképesztő időmérő edzést láthattunk tehát Kanadában, az első hármas 21 ezreden belül végzett, az első kettő között pedig holtverseny alakult ki. A Ferrarik nem jutottak el a Q3-ig, Perez pedig ismételten leszerepelt. Ezek után már tényleg nehéz megmondani, mi lesz a holnapi futamon, az izgalmak viszont szinte garantáltak.

Íme a Q3 végeredménye: