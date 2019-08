Hihetetlen: ennyivel kapott ki Bottas Verstappen ellen a Hungaroringen (videó)

Hosszú hetek óta semmi panaszunk nem lehet a Forma-1-re,és ez a Magyar Nagydíj kapcsán is így van, hiszen hiába maradt el az eső a szombati időmérőn, így is egy igen izgalmas és látványos kvalifikációban lehetett részünk, ami egyúttal történelmi is volt, több szempontból is, mely igazán emlékezetessé tette ezt.

Egyrészt Max Verstappen megszerezte pályafutása első rajtelsőségét, másrészt a holland lett a Forma-1 történetének 100. időmérős győztese. Harmadrészt pedig megszakadt a Honda nagy negatív szériája, mivel a japánok ezelőtt 2006-ban, az Ausztrál Nagydíjon ünnepelhettek pole miatt. Akkor Jenson Button, 2009 Forma-1 bajnoka volt annyira boldog, mint most a Red Bull-Honda ásza.

A Liberty Media közben elkészítette számunkra azt a videós anyagot, melyben összehasonlíthatjuk Verstappen és Valtteri Bottas Q3-as körét, mivel a holland és a finn rendkívül közel volt egymáshoz a befutónál. A videóban azt is érdemes megnézni, hogy a Red Bull hol kerül a Mercedes elé, hiszen a pálya bizonyos pontján a különbségek itt-ott nagyobbak voltak. Végül a Honda motorral hajtott autó lett a befutó, és már Toto Wolff is azt mondja, hogy Verstappen ettől a ponttól kezdve a csapatával világbajnoki riválisnak tekinthető.

Az Alfa Romeo magyar F1-es eSport-versenyzője nem bír magával és a barcelonai aszfaltcsíkon is világrekordot futott, amivel ismét felhívta magára a figyelmet.