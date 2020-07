Hihetetlen, amit Russell művel a Williams autójával

Könnyen lehet, hogy George Russell még előrébb kerül, ha Carlos Sainz Jr. büntetést kap Antonio Giovinazzi feltartása miatt. Ez hamarosan kiderül. A Williams pilótája egyelőre a 12. helyről várhatja a Magyar Nagydíjat.

Óriásit ment a mezőny egyik leggyengébb autójával, miközben a csapattársa, Nicolas Latifi sokkal lassabb volt nála. Egy ideig úgy tűnt, hogy Russell megkaphatja a lehetőséget a gyári Mercedesnél, de megerősítették a helyét a Williamsnél 2021-re.

Nincs oka bánkódni emiatt, mert 2022-re szabaddá válhat, és sok csapat tarthat rá igény, talán a Mercedes is. Ez azonban még a jövő zenéje, és addig még többek között egy 2020-as Magyar Nagydíj is lesz a programban, majd a következő 2021-ben.

„A célunk a Q2 volt az Alfa Romeóval és a Haasszal. Az autó azonban életre kelt a Q1 elején, megvolt a tempó és minden működött számomra. Valójában azonban bosszantó, hogy két egymást követő héten is kicsivel maradtam le a Q3-ról.”

„Inkább lennék távolabb, mert ezt önmagában kissé frusztrálónak érzem, de persze nagyon örülök neki.” - mondta Russell a Sky előtt. „Fantasztikus volt, úgy értem, a célunk a Q2 volt, amit sikerült elérnünk.”

„Ez határozottan egy jó lehetőség, de az elmúlt két versenyhétvégén nem sikerült átmentünk az időmérős formánkat a futamra. Az utóbbi két versenyen messze a leglassabbak voltunk. Szóval kemény lesz ezekkel az autókkal a hátam mögött.”

George Russell, Williams FW43 Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images

„Esőért imádkozom, mert azt hiszem, képesek vagyunk gyorsak lenni, ha ilyen körülmények vannak. Hatalmas dolog ez számunkra, főleg az olyan srácokkal, akik itt vannak velünk a pályán. Nem változtattak a hozzáállásunkon, már az első naptól kezdődően, amikor 2014-ben dobogósok voltak.”

„Majd látták a hanyatlást, és hirtelen volt két nehéz évük. Örülök, hogy ebből visszaadhatunk most valamit nekik. Nyilvánvalóan nagyon örülök nekik az általuk elvégzett kemény munka miatt.” - folytatta Russell, hozzátéve, hogy még mindig csak két futamot teljesítettek, és a magyar pálya más, mint a Red Bull Ring, de örül a sikernek.

„Ez hatalmas morálnövelő is egyben. Az én részemről is ez a helyzet, de már tavaly is úgy éreztem, hogy jó teljesítményeket nyújtottam. Egyszerűen mindezt az autó tempója miatt nem láthattuk. Szerencsére a Williams és a Mercedes látja ezt, de közben nincs meg az az autó alattad, mint a többieknek. Szeretnék gratulálni a csapattársamnak is, aki bejutott a Q2-be. Nagyszerű munkát végzett.”

