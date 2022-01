Hiába nem lehetnek idén katonai bemutatók, Silverstone-ban így is lesz

A tiltás elsődleges oka az volt, hogy ezek a bemutatók már nem igazán férnek össze az F1 környezetvédelmi törekvéseivel, hiszen a repülőgépek túlságosan is szennyezik a levegőt. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy nem lesz több légi bemutató 2022-ben.

A silverstone-i aszfaltcsík vezérigazgatója, Stuart Pringle például elmondta, hogy ők ennek ellenére fogadni fogják a Red Arrows csapatát. „Ők már 1966 óta szerves részét képezik a szurkolók szórakoztatásának a Brit Nagydíjon, és örömmel erősítem meg, hogy ez a szeretett tradíció 2022-ben is folytatódni fog” – idézte Pringle-t a Reuters.

Még több F1 hír: Alonso: A szurkolóknak kell dönteniük a sprintkvalifikáció jövőjéről

Emellett azt is elmondta, hogy a Red Arrows ugyan a királyi légierőhöz tartozik, de mivel műrepülőcsapatról van szó, így nem számítanak katonai repülőknek. Ennek köszönhető az is, hogy akár utasszállítók is átmehetnek a pálya felett, amennyiben fenntartható üzemanyag hajtja őket.

Ebből egyébként már tavaly is volt némi bonyodalom, méghozzá a Bahreini Nagydíjon. Akkor is egy utasszállító ment át a célegyenes felett, de akkor Sebastian Vettel kérésére fenntartható üzemanyagot tankoltak bele, és végül így valósulhatott meg a dolog.

Úgy tűnik tehát, hogy hiába a tiltás, így is láthatunk majd különféle repülőket elsuhanni a pályák felett 2022-ben, mivel a helyszíneknek vannak bizonyos lehetőségeik a szabályozás kikerülésére.

A Haas idén is az esélytelenek nézőpontjából fog versenyezni