Hiába a nagy mozgolódás, egy versenyző helye már most menthetetlennek tűnik

A 2024-es F1-es szezon alig több mint egyharmada telt még csak el, ám már több versenyző is küzd a sportágban maradásért. Köztük Kevin Magnussen is, akinek helyzete enyém szólva is bizonytalannak tűnik a Haasnál.

Joe Saward F1-es újságíró szerint kevés esély mutatkozik arra, hogy Magnussen biztosítsa helyét a 2025-ös rajtrácson. A 31 éves dán pilóta a szezon elején sorozatos incidensekbe keveredett, amelyekkel már 10 büntetőpontot gyűjtött, és ott lebeg a feje fölött egy egy futamra szóló eltiltás is, ami valószínűleg rontotta a hírnevét a Haas csapatfőnökénél és a rivális csapatoknál is.

Magnussen teljesítményét csapattársa, Nico Hülkenberg is beárnyékolja, aki hétszer annyi pontot gyűjtött az idei szezonban, igaz, neki sem kellett nagyot alkotnia ehhez, mivel Magnussen neve mellett mindössze egyetlen egység szerepel.

Annak ellenére, hogy F1-es pályafutása ígéretesen indult, és 2014-ben a McLarennel való debütálásakor dobogós helyezést ért el, Magnussen nem tudta beváltani a hozzá fűzött reményeket, pedig egykori csapattársa, Jenson Button korábban még úgy nyilatkozott róla, hogy Magnussen olyan jó teljesítményt nyújtott, hogy sokszor a határain túl kellett teljesítenie ahhoz, hogy legyőzze őt.

A számok pedig azt sugallják, hogy Button elég sokszor haladhatta meg önmagát, hiszen 126 pontot szerzett a szezonban, míg Magnussen neve mellett csupán 55 egység állt.

Mivel Hülkenberg 2026-ban az Audihoz csatlakozik, legalább egy ülés már biztosan felszabadul az amerikai csapatnál, amely a hírek szerint a Ferrari tehetségének, Oliver Bearmannek van fenntartva. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy Magnussen megmenekült, hiszen úgy tudni, már két versenyző is bejelentkezett a csapatnál.

Beindult a keringő

Nem Magnussen bizonytalan jövője az egyetlen történet a versenyzői piacon. Carlos Sainz vélhetően a Williamshez fog csatlakozni, miután a Ferrari Lewis Hamilton szerződtetése mellett döntött, így Logan Sargeant valószínűleg ülés nélkül marad. Eközben Martin Brundle úgy véli, Esteban Ocon a Haashoz tart, miután kiderült, hogy a szezon végén elválnak útjai az Alpine-nal.

A Red Bullnál Daniel Ricciardónak még bizonyítania kell, hogy megérdemli a hosszabbítást, Júki Cunoda helye azonban már biztos a csapatnál. Amennyiben a Red Bull úgy dönt, hogy az ausztrál helyett a tartalékpilótát, Liam Lawsont lépteti elő, az Ricciardo F1-es karrierjének végét jelentheti.

A 2026-ban érkező Audi már tájékoztatta a jelenlegi versenyzőket, Valtteri Bottast és Csou Kuan-jüt, hogy új csapat után kell nézniük, utóbbi pedig állítólag célba is vette a Haast, amelyhez közel 30 millió dollárnyi szponzorpénzt is vinne.

Magnussen számára tehát a lehetőségek korlátozottnak tűnnek, a helyére pedig több fiatal is jó eséllyel pályázik, így könnyen elképzelhető, hogy a dán pilóta bégül ülés nélkül marad a 2025-ös szezonra.