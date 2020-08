Hiába kérte, Gasly nem kapta meg ugyanazt, mint Albon

2018-ban Simon Rennie bejelentette, hogy a versenymérnöki pozícióját feladva inkább a Red Bull gyárában foglalna állást, ami nagyban hozzájárult Daniel Ricciardo távozásához is. Amikor Pierre Gasly 2019 elején megérkezett a Red Bullhoz, az újonc Mike Lugg kezei alá került.

Mint tudjuk, Gasly teljesítménye látványosan elmaradt Max Verstappenétől, a Magyar Nagydíj után pedig visszahelyezték a Toro Rossoba, akikkel a Brazil Nagydíjon megszerezte élete első Forma-1-es dobogóját is.

Gasly teljesítménye idén is szolid, elmondása szerint sokkal kedvezőbb számára, mint minden sportoló számára, hogy az AlphaTaurinál úgy érzi, folyamatosan 100%-os teljesítményt nyújt.

„Tavaly a Red Bullhoz egy tanuló év után kerültem, kevés Forma-1-es tapasztalattal. Tudtam, hogy gyors vagyok, de sokkal inkább olyasvalakit láttam volna szívesen magam mellett, aki tapasztaltabb, nem pedig új, mint én” – nyilatkozta Gasly a Brit Nagydíj időmérője után, ahol Albon előtt végzett az időmérőn.

„Nehéz ez, de előre akarok nézni, arra koncentrálok, hogy az AlphaTaurinál a legjobb munkát végezzem, tudom az okait (a tavalyi rossz teljesítményemnek), és biztos vagyok benne, hogy a Red Bull is tudja azokat. Jobban is sikerülhetett volna, de ez a múlt, és csak a jelenre koncentrálhatunk, amely még meg tudja változtatni a jövőt.”

Albon idei szezonja eddig kísértetiesen hasonlít Gasly tavalyi szezonjára, és azt is megkérdezték a franciától, hogy egy versenymérnök csere neki segített volna-e:

„Nos, én is kértem ezt, de őszintén… ha ezt tették, ez azt jelenti, hogy tényleg szükséges volt ez, de nem akarom nagyon kommentálni az esetet” – mondta Gasly. „Hiszek abban, hogy több dolgot is jobban lehetett volna csinálni, és amit a Red Bull most csinál, az gyakorlatilag az, amit én is akartam tavaly, és ez a helyes lépés.”

„Tudom, hogy mi akkor miért nem voltunk annyira erősek, de azt nem tudom, hogy Alex miért szenved, mert 4 versenyből eddig 2 versenyen jobb helyre kvalifikáltam magamat egy lassabb autóban, szóval nem megy annyira jól, mint mehetne, de ennek nem tudom az okait.”

