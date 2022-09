Hiába de Vries remek monzai teljesítménye, lemaradhat a Williams-ülésről?

Egyelőre több nyitott kérdés is lebeg a 2023-as rajtrács fölött, hiszen a Williamsnél, a Haasnál és az Alpine-nál is akad egy-egy kiadó ülés a következő idényre, sőt, ha valóban Pierre Gaslyra esik a franciák választása, ahogy azt a paddockban pletykálják, az AlphaTaurinak is új versenyző után kell néznie.

A pilóta után kutató csapatok nem kapkodják el a döntést, hiszen még a jelenleg futó idényből is hátra van hat verseny, így a veszélyeztetett versenyzők, mint Mick Schumacher, vagy Nicholas Latifi is bizonyíthatnak.

A kanadai versenyzővel kapcsolatban viszont meglepő lenne, ha a Williams kitartana mellette, Jost Capito csapatfőnök figyelmeztette is, bármennyire nagy nyomás nehezedik rá, meg kell birkóznia a helyzettel.

A grove-i alakulatnak több opciója is lehet, ha úgy dönt, nem hosszabbítja meg Latifi 2022 végén lejáró szerződését. Az Olasz Nagydíjat látva kézenfekvő lenne Nyck de Vries mellett letenni a voksukat, hiszen a holland versenyző remek teljesítményt nyújtott.

A Formula E tavalyi bajnokának a vakbélműtéten átesett Alex Albon helyére kellett beugrania a monzai harmadik szabadedzésre, valamint a kvalifikációra és a versenyre, ahol magabiztos vezetéssel a kilencedik helyen zárt, pontokat szerezve a csapatnak.

Hiába azonban a kiváló produkció, a Holland Nagydíj sportigazgatója, Jan Lammers úgy gondolja, túl későn érkezett de Vriestől, ugyanis a Williams már megegyezhetett Nicholas Latifi utódjával, csak még nem jelentette be.

„De Vries korábban olyan pilótákkal versenyzett a Forma-2-ben, mint Charles Leclerc és egyáltalán nem volt rosszabb náluk“ - mondta Lammers a NOS-nak a grandpx.news beszámolója szerint.

„Fájdalmas lehet számára, hogy a pálya széléről kell néznie, ahogy korábbi versenytársai Forma-1-es autókat vezetnek. Nem lenne meglepő, hogy jövőre a Williamsnél ő is lehetőséget kapna, és a logika, valamint a józan ész is azt diktálja, hogy az Albon-de Vries remek párosítás lenne“ - folytatta a holland.

„Az a benyomásom ugyanakkor, hogy már aláírtak egy szerződést valaki mással“ - fogalmazott az egykori versenyző, aki vélhetően Mick Schumacherre utalt, ugyanis a csapatfőnök Jost Capito dobhat mentőövet honfitársa számára a száguldó cirkuszban maradáshoz, miután a Haasnál egyre erősebbek a pletykák, hogy Magnussen mellett Nico Hülkenberggel terveznek 2023-tól.

A grove-i istállóval egyébként szóba hozták a McLarentől távozó Daniel Ricciardót, aki szeretne a Forma-1-ben maradni, valamint a Williams-akadémia pilótáját, Logan Sargeant-et is, aki az austini versenyhétvégén vezetheti az első szabadedzésen a csapat autóját.

Változhat a Forma-1-es versenyhétvégék lebonyolítása