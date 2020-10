Hiába az F1-en kívüli sikerek, a Red Bull nem bánta meg a versenyzőkkel kapcsolatos döntéseit

A Red Bull-csoport sokan vádolják azzal, hogy kegyetlenül bánnak a versenyzőikkel: többször is volt már arra példa, hogy szezon közben fokozták le vagy rúgták ki versenyzőiket a Forma-1-ből – legutóbb Pierre Gasly járt így, akinek „csak” 12 futam jutott a Red Bull színeiben, majd a Toro Rossóhoz, mai nevén az AlphaTaurihoz került.

Sebastien Buemi, Brendon Hartley és Jean-Eric Vergne a Toro Rossóig jutott a Forma-1-ben, míg Antonio Felix da Costa pedig ott volt a tűz közelében, de végül nem kapott bizonyítási lehetőséget a száguldó cirkuszban.

A fent említett pilóták mindegyike ott volt a néhány héttel ezelőtt rendezett Le Mans-i 24 órás versenyen, Buemi és Hartley pedig nyerni is tudott. Eközben a 4 korábbi Red Bull-junior a Formula E-ben is versenyez, méghozzá nem kevés sikerrel: Vergne kétszer, Da Costa és Buemi egyszer-egyszer lett bajnok, Hartley viszont még csak 5 versenyen vett részt a teljesen elektromos sorozatban.

A Red Bull csapatfőnöke ezzel együtt azt nyilatkozta, hogy nem bánták meg a korábban meghozott versenyzői döntéseiket, ezek a pilóták pedig sokat köszönhetnek a Red Bullnak.

„Szerintem az a kiváló dolog ebben, hogy a Red Bull számos versenyzőnek lehetőséget biztosított, legyen az Jean-Eric Vergne, Da Costa vagy Sebastien Buemi. Fantasztikus, hogy láthattuk őt győzni, és egyébként a Red Bull továbbra is támogatja őt.”

„Egyik versenyző sem kapta volna meg ezt a lehetőséget, ha a Red Bull nem veszi őket a szárnyai alá a karrierjük elején. Nem gondolom, hogy megbántuk volna a döntéseket. A legjobbakat úgyis mindig észreveszik.”

„Szerintem érdekes lett volna látni, hogy Da Costa mire lett volna képes egy Forma-1-es autóban, de erre végül sosem került sor” – tette hozzá a csapatfőnök.

Eközben a Red Bull 2021-es felállásának egyelőre csak a fele ismert: Verstappen szerződése 2023 végéig érvényes, míg Alex Albon helye kérdéses, az olasz média szerint Perez és Hülkenberg is esélyes lehet.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, and Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, on the grid

Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images