Hiába a Williams „nagy előrelépése”, Albont így is frusztrálja valami

A Williams tavaly 2017 óta a legerősebb szezonját futotta, hiszen a hetedik helyen végeztek a konstruktőri tabellán. Ez legnagyobb részben Albonnak volt köszönhető, aki a 28 pontjukból 27-et szállított, és sok esetben ki tudta használni az FW45-ös erős egyenesbeli sebességét.

Miközben azonban az istálló előző autója leginkább csak bizonyos pályatípusokon volt erős, addig az idei modell esetében a Williams igyekezett egy minden téren jobb autót építeni, és megpróbáltak megszabadulni több alapvető problémától is, melyek az utóbbi években jelen voltak.

A gondot viszont az jelenti most a mezőnyben, hogy az lényegében két részre szakadt, emiatt pedig a pontszerzés is jóval nehezebbnek tűnik, mint tavaly. Talán nem is véletlen, hogy a tíz istállóból csak hat szerzett pontot az első két futam során. Albont még a Szaúd-arábiai Nagydíj előtt kérdezték arról, hogy hová helyezné csapatát az erősorrendben.

„Egyértelműen a második ötösbe! A különbség egy élcsapat és egy középmezőnybe tartozó csapat között olyan két, két és fél tized lehet körönként. Bahreinben valahol a középmezőny második régiójában voltunk. A futamon valójában jobban ment, csak nem tudtuk megmutatni.”

„Kissé frusztráló ez bizonyos szempontból, mert nagy előrelépést tettünk, de a mezőny második felében mindenki más is nagy előrelépést tett. Mindenki csökkentette tehát a különbséget, de az egész relatív. És ha hátranézel, akkor ugyanazokkal csatázol, akikkel korábban.”

Albont még arról is megkérdezték, hogy szerinte nőtt-e az első ötös előnye a tavalyi szezonhoz képest. „Alapvetően azt mondanám, hogy nem, de eléggé meglepődtem. Ha megnézzük a 10. és 11. közti különbséget, akkor olyan 20 másodperc körül volt, igaz? És ez egy olyan autóhoz [Lance Stroll] viszonyítva, amely az első körben balesetbe keveredett.”

„Nem hinném azonban, hogy nőtt volna. Számomra úgy tűnik, hogy a középmezőny alján lévő csapatok a futamon egy kicsikét közeledtek, miközben az időmérő olyan, mint tavaly.” Albon végül még elmondta, hogy most abban reménykedik, hogy a szezonközi fejlesztések révén a Williams közelebb tud majd kerülni a legjobbakhoz, és akkor a pontszerzésre is gyakrabban lesz esélyük.

Az Aston Martin csapatfőnöke arról beszélt nemrég, náluk mikor jönnek majd a nagyobb fejlesztések.