Hiába a vizsgálatok, a Mercedes motorproblémája még mindig ismeretlen

A többi gyártóhoz hasonlóan a Mercedes is Belgiumban vetette be a legújabb motorját, a 3-as specifikációt, ami azonban először Sergio Pérez, majd Robert Kubica autójában szállt el. Mindkét versenyzőnél szükséges volt a motorcsere. A mexikói és a lengyel is a régebbi egységre állt vissza, amik megbízhatóbbnak bizonyultak.

A gyári Mercedes gond nélkül lehozta a hétvégét, bár a pletykák szerint a helyzet miatt Lewis Hamilton és Valtteri Bottas is egy visszafogottabb motormódban használta a motort szombaton, valamint vasárnap a versenyen. A németek azonnal visszaküldték a motorokat elemezésre a központba, de Toto Wolff, a Mercedes csapatának első embere Monzában azt mondta, még mindig ismeretlen a hiba forrása, ami aggodalomra ad okot.

Az osztrák szakember a lapunk kérdésére elmondta, egyelőre csak keveset tudtak meg a problémáról, noha 5 napon át analizálták azt, de van egy jelük arra, hogy mi is történhetett. Ennél többet azonban egyelőre nem tudhatunk. Arra a kérdésre, hogy mindez veszélyeztetheti a motorteljesítményt Monzában, ahol a leginkább szükség lenne rá, Wolff azt válaszolta, hogy „ez még nem teljesen egyértelmű, és holnap többet fogunk tudni, amikor az aggregátok újra működésbe lépnek.” - tette hozzá Wolff, aki azt mondta, ez még mindig ismeretlen.

Pérez és Kubica minden bizonnyal a régi motorral fog körözgetni, miután a Mercedes elmondása szerint nem tudnák időben elérhetővé tenni az új egységeket, ami kapacitási problémára vezethető vissza, mivel csak 6 ilyen egységük volt, és csupán néhány pótalkatrészük van. Kubica azonban elismerte, jobban szeretné, ha az új motor kerülne be az autójába, mivel a régivel már hat eseményt futott, és az már eleve nagyobb hátrányt jelent, valamint a büntetés sem igazán érintené, mivel egyébként is a rajtrács végén van a Williams. „Ez határozottan nem egy ideális helyzet.”

Mercedes AMG F1 W10 cockpit Fotó készítője: Giorgio Piola

Hamilton is nyilatkozott a médiának, akiknek azt mondta, nem igazán aggódik a helyzet, mert bízik a motoros részlegben, és legutóbb azt a tájékoztatást kapta, hogy nincs igazi oka az aggodalomra, hogy az egység ne lenne megbízható. Lewis egy hihetetlen munkáról beszélt a Mercedes részéről, de szeretné, ha az egyenesekben gyorsabbak lennének.

„Idén volt néhány pálya, ahol nem feltétlen mi voltunk a leggyorsabbak, de ez nem minden, vagyis nem minden az erőről szól, látván azt, hogy egyes szektorokban milyen versenyképesek vagyunk. Egyszerűen csak egy kompromisszumról van szó a motoros és a kasztnis részleg között. Ha a legutóbbi futamot nézzük, akkor gyorsabbak voltunk a középső szektorban, tehát nyilvánvalóan jobb tapadásunk volt a kanyarokban, mint a Ferrarinak. Ennek ellenére nagyon-nagyon elégedett voltam a motorral, amivel nagy lépéseket tettünk meg előre. A motorokon dolgozó srácok természetesen megpróbálják kitalálni, hogy mi történt ezeken a futamokon. Csak három motorunk van és azoknak hosszú utat kell megtenniük és hatalmas energiát termelniük. Tehát nem lehet mindig minden tökéletes. Remélem, hogy a motorom jó.”