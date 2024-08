Hiába a nem létező lemaradás, Norris úgy érzi „elég messze” volt a legjobbaktól

A monzai pályát már minden pilóta nagyon jól ismeri, a pénteki napon azonban mégis volt mit feltérképezni, hiszen az újraaszfaltozás és az új kerékvetők révén sokat változott annak karaktere. Talán ennek is tudható be, hogy a szokásosnál több hibát, pályaelhagyást, elfékezést és egy-két balesetet is láthattunk.

A nap végén Hamilton volt a leggyorsabb a Mercedesszel, de az első ötös másfél tizeden belül volt egymáshoz képest. Norris a második helyet foglalta el, míg Oscar Piastri a negyediket, de ő nem tudta befejezni a legjobb körét, így Norris szerint az ausztrál simán nyerte volna az FP2-t, és hozzá képest még nagy lemaradásban van.

„Ma kicsikét küszködtem. Az FP1 során meggyűlt a bajom az autóval, kicsi volt a tapadás, de vélhetően mindenki ugyanezt fogja mondani. A második edzésre viszont sokat javult a pálya, én viszont talán nem fejlődtem annyit, amennyit kellett volna” – mondta a pénteki napjáról Norris.

„Az autó gyors volt, Oscar nagyon gyors volt, de vétett egy nagy hibát, amivel talán négy-öt tizedet bukott. Anélkül könnyedén az első helyen lett volna, szóval elég messze vagyok ettől. Van még min dolgozni tehát.” Norris egyébként úgy véli, a négy élcsapat közül bárkinek lehet esélye a pole-ra.

„Szoros lesz. A Ferrari, mi, a Red Bull és a Mercedes is nagyon gyors, szóval tényleg úgy tűnik, nyolc autó lesz harcban, ami izgalmassá teszi majd a dolgokat.” Piastri eközben többnyire elégedett volt a napjával, a Norris által említett hibáról nem beszélt, és szerinte a legnagyobb kihívást a gumihőmérséklet kordában tartása fogja majd jelenteni.

„Az abroncsok esetében sosem élvezetes, amikor ennyire melegek. Persze mindenki ugyanezzel szembesül. A pálya hőmérséklete nem olyan magas, mint néhány másik idei helyszínen, de ettől még nagyon is melegnek érződik” – mondta az ausztrál.

Az F1 hivatalos oldalának elemzése alapján valóban jó csatára van kilátás mind az időmérőn, mind pedig a vasárnapi viadalon.