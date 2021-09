Hiába a monzai siker, két évtized után távozik a McLaren fontos embere

Neale eredetileg műveleti igazgatóként csatlakozott a McLarenhez még 2001-ben, mielőtt 2005-től ő lett volna a gárda ügyvezető igazgatója. Sokat segített nekik erősebbé válni abban az időszakban, és kivette részét Lewis Hamilton első bajnoki sikeréből is még 2008-ban.

Neale sokáig ezt a szerepkört töltötte be, miközben több csapatvezető is megfordult náluk, majd 2015-től már vezérigazgatóként tevékenykedett, miközben a csapat újra összeállt a Hondával. Akkoriban ez azt jelentette, hogy ő képviselte a McLarent a megbeszéléseken, valamint az F1-es Stratégiai Munkacsoportban is.

Amikor a csapatfőnök, Ron Dennis második időszaka véget ért 2016-ban, Neale eltávolodott a napi ügyek intézésétől, és ő lett az egész McLaren Csoport ügyvezető igazgatója. Azóta is ebben a szerepkörben dolgozott.

Most azonban érkezett a hír, hogy a szakember távozik majd az alakulattól az év későbbi, még meg nem határozott időpontjában. Ez a változás abban az időszakban érkezik, amikor a McLaren jelentős üzleti átalakulása zajlik, mivel az utóbbi években folyamatosan tőkéhez próbáltak jutni.

Júliusban adták hírül például, hogy 550 millió fontos befektetést kaptak szaúd-arábiai támogatóktól. Tavaly ráadásul a McLaren Racing tulajdonrészének egy bizonyos hányadát is eladták az amerikai bázisú MSP Sport Capitalnak.

Az MSP eredetileg 15 százalékos részesedést vásárolt, de ez a szám 33 százalékig is emelkedhet 2022 végéig. Az új befektetők mellett a McLaren idén eladta, majd bérbe vette saját technológiai központját, hogy ezzel is tőkéhez jusson.

