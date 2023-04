Hiába a Mercedes javuló formája, továbbra is szükség van a radikális változtatásokra

Miközben a Mercedes az év első két hétvégéje után arról beszélt, hogy az autókoncepciójuk továbbra sem működik, Ausztráliában mintha megtáltosodtak volna. Az időmérőn a második és harmadik pozíciót szerezték meg, a futamon pedig egy ideig az első két helyen is álltak.

Ennek kulcsa talán a gumimelegítésben rejlett, mivel Ausztráliában ezúttal egészen hűvös volt, és több csapat, köztük a Red Bull is küszködött némileg a Pirellik ideális tartományba hozásával. Ezt Max Verstappen is elismerte, és szerinte a melbourne-i pálya sima felülete is közelebb hozta egymáshoz a mezőnyt.

Az viszont így is világos, hogy a Mercedes gyorsult Bahreinhez és Szaúd-Arábiához képest, ami azért ejtheti gondolkozóba őket, mert időközben már elkezdtek egy másfajta koncepciójú nagy fejlesztési csomagon dolgozni, amely az év későbbi pontján, talán Imolában jöhet majd a W14-re.

Az alakulat Ausztráliában egyébként sok munkát fektetett abba, hogy a szabadedzések során minél jobban kitapasztalják a megfelelő beállításokat. A technikai vezetőjük, James Allison szerint azonban semmi „egetrengetőre” nem bukkantak.

„Ha megnézzük a relatív tempónkat a Ferrarihoz és az Aston Martinhoz viszonyítva, akkor egész szezonban viszonylag közel voltunk egymáshoz, és igen, most már egy fokkal jobbak vagyunk, de semmi egetrengető nem történt” – ismerte el Allison a Mercedes saját futamelemző videójában.

„A következő hetekben nagyon más pályák jönnek majd, és csak akkor fog kiderülni, hogy ez egyfajta kezdete volt-e egy javuló tendenciának, amiben reménykedünk, vagy inkább csak az eléggé szokatlan körülményeknek betudható, melyeket Melbourne-ben láttunk.”

A csapat tehát egyelőre még nem tudja megmondani, hogy egyedi eset volt-e az erős teljesítménye, vagy valóban elindultak a jó úton. Mindez pedig továbbra is komoly gondolkodóba ejtheti őket azzal kapcsolatban, hogy merre lenne érdemes menniük a folytatásban.

Allison eközben arról is beszélt, hogy milyen megoldással próbálják minél jobban Hamilton igényeire szabni a W14-et.