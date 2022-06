Heves vita lehetett Wolff és Binotto között – mindez a Netflix kamerái előtt!

A 2022-es Forma-1-es szezon előtt az F1 alig egy szezon után kivette a közvetítési elemek közül a csapatfőnökök és az FIA közötti kommunikációt, miután az FIA vizsgálata szerint az így teremtett extra nyomásnak is szerepe volt a 2021-es Abu Dhabi Nagydíjjal kapcsolatos botránynak.

A csapatfőnökök azonban nem tűntek el teljesen a figyelem elől: bár Miamiban a „csapatfőnökök parádéját” végül nem tartották meg, Kanadában a Netflix nagysikerű sorozatának készítői kaphatták el a csapatfőnököket.

A Motorsport.com helyszínen tartózkodó munkatársa, Adam Cooper úgy értesült, hogy amikor az F1 vezérigazgatója, Stefano Domenicali tartott megbeszélést a csapatfőnökökkel, azon részt vettek a Drive to Survive operatőrei is.

„Az egyik csapatfőnök még tavaly azt mondta nekem, hogy mióta a Netflix kamerái őket is követik, néhány kollégája a következő Robert de Niro akar lenni” – jelentette Cooper, aki azt is hozzátette, hogy értesülései szerint az FIA technikai direktíváját követően heves vita robbant ki Montrealban a Ferrari csapatfőnöke, Mattia Binotto, valamint Toto Wolff között, amibe természetesen később Christian Horner is beszállt, így a 2022-es szezonról szóló évadban erről is láthatunk majd pillanatokat.

