Hétvégén minden visszatér a "rendes" kerékvágásba a Forma-1-ben?

A 2024-es idény az elmúlt futamokon három, sőt, akár négyesélyessé vált, azonban a Red Bull a következő, az autójuknak jobban fekvő pályán újra felülkerekednének a mezőnyön, miután Miamiban és Imolában bemutatott fejlesztéseikkel a McLaren és a Ferrari a nyakukra zuhantak, míg Kanadában a Mercedes is megérkezett.

Miután Max Verstappen és a Red Bull 2023-ban átgyalogolt a többieken, ez némi új életet lehelt a sorozatba, az előző négy futamon a pole-t megszerző és a második helyezett között - mely minden alkalommal másik autó volt – 141, 91, 154 és 0 ezredmásodperc volt, Montrealban ugyanis George Russell és Verstappen pontosan ugyanolyan időt futottak.

A győztes előnye is csökkent, Imolában, ahol Verstappennek a futam végén kellett védekeznie, kevesebb mint egy másodperccel sikerült nyernie Lando Norris előtt, azonban a helyzet az, hogy ezek technikás pályák voltak sok bukkanóval és kerékvetővel, ami a Red Bull gyenge pontjának bizonyultak.

Egyértelműen mindkét pilótának betett az autó makacssága, ami elsősorban Sergio Perez önbizalmának nem tett jót. Verstappen azonban így is megnyert az előző két futamból kettőt, ami baljós jel lehet a barcelonai, ausztriai és silverstone-i hagyományosabb pályák előtt.

Charles Leclerc már korábban figyelmeztetett, hogy „a Red Bull erősségei Barcelonában jobban kitűnnek majd”, és ebben Russell is egyetértett vele. A Red Bullnál is magabiztosak ezzel kapcsolatban, ahogy a sportszakmai tanácsadójuk, Helmut Marko mondta a Motorsport.comnak:

„Igen, azon a versenyen lesz tiszta képünk. Barcelona egy rendes versenypálya, szóval jó jelét adja majd annak, hogy mi vár ránk Ausztriában, Silverstone-ban és így tovább. Szerintünk Barcelona oké lehet számunkra.”

A csapatfőnök, Christian Horner is fogadkozott, miután a Red Bull nagyjából sértetlenül, két futamgyőzelemmel úszta meg legnehezebb pályáit: „Az utolsó pár futam elég zavaros víz volt számunkra, de még így is megnyertünk kettőt az utolsó háromból. Imolában megvolt a pole, Montrealban ugyanolyan időt futottunk egy olyan autóval, aminek mindkét pilóta szerint voltak hiányosságai.”

Hogy a Red Bull mögött ki érhet majd célba, arról már megoszlanak a vélemények, olyannyira kicsik a különbségek, így ez pályáról pályára változhat. A McLaren volt az előző hetekben a legegyenletesebb kihívójuk, az előző öt versenyhétvége mindegyikén 27 és 30 közötti ponttal gazdagodtak és az MCL38 is erős lehet papíron a következő futamokon, látva, 2023 végén milyen jók voltak a gyors kanyarokban.

Az elmúlt hetekben elsősorban azért voltak erősek, mert a lassú részeken rengeteg teljesítményt találtak és Oscar Piastri szerint ez nem a nagy leszorítóerő-igényű szekciókon mutatott erejük rovására ment:

„Szerintem magabiztosak lehetünk. Nem mondanám, hogy gyors tempónál gyengék vagyunk, csak a többiek felzárkóztak kicsit. Elég biztos vagyok benne, hogy az élmezőnyben lesz. Valószínűleg a Red Bull kicsit erősebb lesz, de harcban leszünk.”

A Ferrari Montrealban megmutatta, mennyit jelent egy hiba a beállításokban vagy máshol, mindkét pilótájuk kiesett a Q2-ben, de Leclerc és Sainz a versenyről is kiállni kényszerültek. Minden jel arra mutat azonban, hogy ez volt a kakukktojás, a csapatfőnök, Vasseur biztosan nem fogja hagyni, hogy egy rossz hétvége megtörje a lendületüket:

„Lesznek jó és rossz hétvégéink, a legfontosabb azonban, hogy ugyanúgy álljunk hozzá a versenyekhez, folytassuk a fejlesztést, javítsuk a hibánkat és ne hagyjuk, hogy lelombozzon ez minket. Nem egy jó hétvége után leszünk világbajnokok, egy rossz után pedig nem leszünk utolsók. Spanyolországban ismét a jobbik arcunkat mutatjuk majd.”

A három csapat közül azonban a Mercedes számára lesz a legfontosabb a hétvége, mert most derül ki, új első szárnyuk egy másfajta pályán is hasonló teljesítményt nyújt-e, mint korábban. Russell Montrealban még így nyilatkozott: „Szerintem teljesen valós a fejlődésünk. Harcban leszünk a McLarennel, remélhetőleg továbbra is ott leszünk Max mögött, a Ferrarit meg meglátjuk, nekik eléggé furcsa hétvégéjük volt.”

Toto Wolff, a csapatfőnök, hozzátette: „Imola óta helyes lépéseket tettünk és működő alkatrészeket tettünk az autóra. Úgy tűnik, minden hétvégén növeljük a teljesítményt. Barcelonában is lesznek új elemek, amik segíthetnek, nagyon is remélem, hogy ez a pozitív tendencia folytatódik.”

A Mercedes feltámadásáról Norris ezt mondta: „Ha a következő futamokon is gyorsabbak és beszállnak a Ferrari, a Red Bull és a mi csatánkba akkor izgalmasabb és stresszesebb lesz az életünk. Valószínűleg nyolc autó fog csatázni a győzelemért, ami nekünk és a nézőknek is izgalmasabb lesz.”

A Ferrari, a McLaren és a Mercedes bunyója a nyári szünetig egyértelműen izgalmasan hangzik, a nagy kérdés inkább az, hogy a Red Bull előttük marad-e vagy sem, és ha igen, akkor mégis mennyivel?