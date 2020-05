Hétvégén F1-es virtuális Holland Nagydíj Interlagosban: Solberg és más sztárok is csatlakoznak

Ezen a hétvégén rendezték volna meg a visszatérő Holland Nagydíjat a Forma-1-ben, amire a koronavírus miatt nem került sor. Új dátum egyelőre nincs, és arra sincs garancia, hogy Zandvoort idén vendégül látja az F1 mezőnyét.

A Forma-1 virtuális eseményei azonban folytatódnak, amiket az elhalasztott valódi F1-es hétvégék idején tartottak. Ez lesz a negyedik ilyen nagy verseny. A legutóbbi két viadalt Charles Leclerc húzta be, aki a virtuális térben is nagyon versenyképes.

A 22 éves monacóinak nem lesz könnyű dolga, mert Antonio Giovinazzi, Alexander Albon, George Russell és Nicholas Latifi is arra készül, hogy megállítsa a Ferrari sztárját. Természetesen más sportcsillagok is lehetőséget kapnak, így az AC Milan kapitánya, Alessio Romagnoli, valamint az angol krikett-duó, Stuart Broad és Ben Stokes is ott lesznek.

F1 2019 screenshot Fotó készítője: Codemasters

Sőt, a Renault F1 Team „leigazolta” a korábbi rali-világbajnok Petter Solberget, aki Christian Lundgaard csapattársaként harcolhat. A 2003-as bajnok, aki a Renault egyik nagy szponzorának, a Castrol-nak a nagykövete, a saját otthoni szimulátorát fogja használni Svédországban.

"Ez egy igazi megtiszteltetés számomra, hogy a meghívás után csatlakozhatok a Renault DP World F1 Team csapatához a virtuális Holland Nagydíjon. A rali volt mindig is az életem, viszont korábban már vezethettem Forma-1-es autót is! A Forma-1-es debütálásom a karrierem ezen pontján nagyon jó érzés. Viccet félretéve, ez tényleg nagyon szuper."

Petter Solberg Fotó készítője: Race of Champions

"A világ változása miatt mindannyian máshogy állunk hozzá a dolgokhoz és várom már, hogy Christian Lundgaarddal vezethessek. Az édesapjával, Henrikkel egymás ellen versenyeztünk, amikor fiatalabbak voltunk, szóval boldog vagyok, hogy a csapattársam egy vérbeli ralicsaládból érkezik. Mint mindig, most is 110%-on fogok teljesíteni és mindent beleadok majd. Ha valaminek nekikezdünk, azt egyetlen cél miatt tesszük: ez pedig a győzelem. Egyetlen kérdésem maradt csak: biztos nincs még késő beszerezni egy kéziféket az autómhoz?"

Mostanában ő is nagyon sokat játszik, akárcsak a fia, Oliver. Ketten motiválják egymást. Most az idősebb Solberg előtt a lehetőség, hogy a Forma-1 Virtuális Nagydíján is letegye a névjegyét, amire lehet esély.

A teljes nevezési lista még nem elérhető, de az furcsa, hogy az előzetes verzióban Lando Norris és Carlos Sainz Jr. sem voltak ott, akik 2 héttel ezelőtt közösen neveztek a McLarennel, ám a brit nem állt rajthoz a technikai gondja miatt.

Miután az F1 2019 nem tartalmazza a holland pályát, a rajongók szavazatai döntöttek, és a mezőnynek Interlagosban kell pályára gurulnia. A vasárnap esti versenyt a Forma-1 mellett az M4 Sport is közvetíteni fogja, természetesen az eddig megszokottakhoz hasonlóan magyar kommentárral.

Közvetlen a Virtuális Nagydíj előtt a profi Esport-versenyzők futamát rendezik meg, köztük Bereznay Dániellel, aki az Alfa Romeo színeiben indul. Erre magyar idő szerint 18 órakor kerül sor, majd 19 órától a sztárok veszik át a főszerepet.

