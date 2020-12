Renault: Alonso hátrányban lesz a 2021-es visszatérése során

Fernando Alonso a 2018-as távozása után 2021-ben tér vissza a Forma-1-be, miután kétszer is megnyerte a Le Mans-i 24 órás versenyt, részt vett a Dakar ralin, illetve másodjára is indult az Indy 500-on.

A kétszeres világbajnok nagyon alaposan készül a Forma-1-es visszatérésére, a 2020-as szezon második felében már a csapat utazó tagja volt, hogy annak működését közelről is megtapasztalhassa, illetve többször is tesztelte a csapat 2018-as, és 2020-as autóját is.

A múlthéten Alonso annak ellenére, hogy 39 éves, részt vehetett a miatta átalakított fiatal pilóták tesztjén, ahol végül a leggyorsabb is volt, illetve 105 kört teljesített a 2020-as Renault-val.

Amikor arról kérdezték a teszt után Marcin Budkowskit, hogy ezzel előnybe kerül-e Alonso a következő szezonra, a lengyel mérnök arról beszélt, hogy a spanyol bajnok még így is hátrányban lesz a mezőny többi részéhez képest.

„Szerintem a kérdés inkább úgy szól, hogy mennyivel kisebb lesz így a hátránya? Két évig nem ült Forma-1-es autóban” – nyilatkozat Budkowski még Abu-Dhabiban. „Megértem, hogy Carlos (Sainz) vagy Daniel (Ricciardo) számára trükkös lesz, hogy új csapathoz kell majd alkalmazkodniuk.”

„Rengeteg tanulnivaló van, különböző munkafolyamatok, új mérnökök, de Fernando egyáltalán nem vezetett ilyen autót két évig (leszámítva azt, hogy 2019 áprilisában a 2019-es McLarent tesztelhette Bahreinben a Pirelli gumitesztjén).

„Ezért próbálunk neki lehetőséget adni arra, hogy a pályán lehessen, még ha csak a 2018-as autóval is, hogy ismét felvehesse a ritmust, ismét megerősítse a nyakát, és formába jöjjön fizikálisan is.”

2021-ben költségcsökkentési szempontok miatt a téli teszt még a szokásosnál is rövideb lesz, mindössze 3 nap, de Budkowski szerint Alonsónak még így is kihívást jelent majd az.

„Mindenképpen trükkös lesz Fernandónak összeszoknia az autóval másfél nap alatt, de különösen az lesz kihívás, hogy ekkora szünetet tartott.”

