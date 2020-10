Hétfő lesz a legfontosabb nap a Red Bull számára Portugáliában, elmondjuk miért

A Honda a döntésével, hogy 2021 végén leállítják a Forma-1-es motorprojektjüket, nagy slamasztikában hagyta a Red Bullt, akik ismét elveszíthetik a Mercedes elleni harc egyik legfontosabb fegyverét, a gyári támogatást.

Annak ellenére, hogy a Honda kivonul a sportból, megengednék a Red Bullnak, hogy egy másik márkajelzés alatt tovább vigyék a motorprojektet, ez azonban óriási pénzügyi terhet rakna a Red Bull vállára, akik nem rendelkeznek annyi forrással, mint a teljes mértékben gyári csapat Mercedes és Ferrari.

A Red Bull mindenképpen el szeretné érni, hogy 2021 végén befagyasszák a motorfejlesztéseket, ezt azonban egyértelműen elutasítja a Ferrari, mire az osztrákok elővették az „akkor kivonulunk” kártyát, ami egy két csapatot is fenntartó cégtől igen súlyos fenyegetés a Forma-1 számára.

„Nem tartozik a Red Bull elsődleges vállalkozásai közé a motorok építése” – nyilatkozta Christian Horner az FIA sajtótájékoztatóján. „Karosszériát gyártani konstruktőrként egy dolog, de saját motort építeni egészen más tészta.”

Jean Todt, President, FIA, and Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, on the grid

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images