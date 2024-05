Hét év után távozik a Forma-1 műszaki igazgatója

Symonds 2017 óta volt a Forma-1 szervezetének része azon csapat részeként, mely a bajnokság műszaki szabályzatán dolgozott a versenyek színvonalának javulása érdekében. Amellett, hogy a 2022-es szabályrendszerhez hozzátette a magáét, a 2026-ban érkező kocsik megalkotásában is részt vett.

Mivel azonban a jövőbeni szabályzat karosszériára vonatkozó részei már gyakorlatilag készen vannak és június elején be is mutatják őket, értesüléseink szerint Symonds úgy látta, itt az ideje befejezni a munkát az F1 szervezetével.

Bár hivatalos bejelentés nem volt, értesüléseink szerint hétfőn értesítették az F1 dolgozóit a döntésről. Symonds már a felmondási idejét tölti. A 2026-os szabályok megalkotásának végét amúgy is sokan a tökéletes időpontnak látták arra, hogy a mérnök lezárja karrierje ezen szakaszát és tudomásunk szerint valóban már jó ideje folytak erről megbeszélések.

Hogy mi a következő lépés, azt még nem tudni, de mivel Symonds lassan 71 éves lesz, könnyen lehet, hogy most látta elérkezettnek a nyugdíjba vonulása pillanatát. Ezt már a 2022-es szabályzat megalkotása után is fontolgatta, de végül úgy döntött, a következő szabályzati ciklushoz is hozzáteszi, amit tud.

Symonds hosszú karriert futott be a Száguldó Cirkuszban, eredetileg a Tolemannél kezdett, mely később Benetton lett. Komolyan hozzájárult a csapat 1990-es évek közepi, Michael Schumacherrel aratott sikereiben. Miután a 2008-as Szingapúri Nagydíj keltette botrány miatt otthagyta az akkor már Renault néven szereplő csapatot, a Virginnél és a Williamsnél dolgozott az F1 előtt.

Mindeközben kiderült az is, hogy a Ferrari megtarthatja a következő érában is egyik legnagyobb kiváltságát, erről itt írtunk.