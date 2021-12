Herta sosem „stresszelte túl” az Alfa Romeó-s lehetőséget

A 21 éves amerikai pilóta az utóbbi években a tengerentúli együléses sorozat egyik élversenyzőjévé vált, már hat győzelme van, és a bajnokságban is a legjobb ötben tudott zárni idén és tavaly is.

Herta, aki korábban Európában is versenyzett, elég egyértelmű választás lett volna az egyik F1-es ülésre, amennyiben létrejön az Andretti megállapodása az Alfa Romeóval. A dolgok azonban az utolsó pillanatokban megrekedtek, így végül mégsem jött össze Michael Andretti nagy álma – egyelőre.

A sosem megvalósult váltásról Herta a The Race-szel beszélgetett: „Sosem stresszeltem túl a helyzetet, mert az IndyCarban jó pozícióban vagyok. Ha megtörtént volna, az persze csodás lett volna. Ennek ellenére sosem voltam szomorú, hogy végül nem lett belőle semmi, mert nagyon élvezem az IndyCart is.”

„Szóval lényegében két pozitív forgatókönyvem volt. Megvolt a lehetőségem, hogy az F1-be kerüljek, de ha mégsem, akkor is maradok ott, ahol eddig voltam, ami szintén jó dolog, úgy érzem.”

Herta emellett nem feltétlenül ért egyet Michael Andretti azon elképzelésével, hogy egy amerikai versenyzőnek nem lett volna könnyű összefogni egy nem amerikai csapattal. „Nem tudom pontosan, mert Amerikában egyre népszerűbb a Forma–1.”

„Több amerikai is jól teljesít ott, és sokkal több amerikai cég van jelen, valamint több pénz is áramlik be a sorozatba. Ott vannak a Williams szponzorai, a Haas, és még a Mercedesnek is ott a CrowdStrike, amely amerikai cég. Szóval bőven képviseljük magunkat a sportban.”

„Ezek pedig segíthetik egy amerikai pilóta előmenetelét, a piac növekszik az országban, egyre több a rajongó is. Előbb-utóbb tehát be fog következni, mert sokan vagyunk, akik meg tudnánk csinálni, ha megkapnánk az esélyt” – fogalmazott Herta.

