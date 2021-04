Herta nyitott lenne az F1-re a Haasnál, ha a Ferrari támogatná

A 21 éves pilóta vasárnap dominálta az amerikai széria futamát St. Petersburgben, ezzel pedig megszerezte karrierje negyedik sikerét és az elsőt egy utcai pályán. Ezek után maga a legenda, Mario Andretti mondta azt, hogy eljött az idő, hogy Herta elgondolkodjon az F1-re váltáson, főleg azok után, hogy a sorozat nemrég jelentette be a Miami Nagydíj érkezését.

Egy top istállóhoz kerülnie azonban nem feltétlenül lenne most realisztikus elvárás Herta szempontjából. Egy olyan kisebb csapatnál menni, melyet egy nagy istálló támogat, viszont már érdekelné a tehetséges amerikait, aki a korai éveit Európában töltötte, miközben a Forma–1-ről álmodozott.

Azt persze maga is elismerte, hogy mindez még csak feltételezés és találgatás. „Bármely beszélgetés az F1-gyel kapcsolatban nem igazán segít engem, hacsak nem ragadunk tollat és írunk alá egy papírt” – idézte Hertát a RACER.

„Rengeteg ismeretlen van, és sok olyan dolog, amiből sosem lesz semmi. Az emberek beszélhetnek róla amennyit csak akarnak, de amíg tényleges meg nem történik, addig nem is jelent semmit. Természetesen azért érdekelne a lehetőség.”

„Az persze talán már nem lenne reális, és kicsit arrogáns is lenne, ha azt mondanám, hogy csak egy top hármas istálló érdekelne, mert úgy vélem, hogy azért meg is kell dolgozni.” Ez a megközelítés viszont behozza a képbe a Haast, az F1 egyetlen amerikai csapatát, amely logikus választás lehetne, de csak egy feltétellel.

„Igazából, ha felhívnának, hogy mehetek a Haashoz, akkor nyilván érdekelne, de csak akkor, ha Ferrari-támogatással valósulna meg a program, mert akkor lenne esélyem arra, hogy feljebb lépjek. Nem fogok aláírni egy hároméves szerződést csak Gene Haasszal.”

„Akkor már inkább aláírnék egyet a Ferrarival is, akik betesznek engem egy autóba, én pedig vezetném azt, és megpróbálnék bekerülni egy élmezőnybeli alakulathoz.” Herta azt is felfedte, hogy az egyik F1-es csapatfőnök küldött neki gratuláló üzenetet a hétvégi sikerét követően, ez pedig talán annak a jele, hogy a tehetségére valaki felfigyelt Európában.

„Az emberek biztosan figyelnek, és ha semmi más nem is jönne ki belőle, akkor is jó lenne legalább tesztelni egy F1-es gépet. Mert abban biztos vagyok, hogy még a rosszabb autókat is elképesztő lehet vezetni” – zárta gondolatát Herta, aki még nagyobbat dobhatna az F1 által meghódítani vágyott amerikai piacon, ha bekerülne a mezőnybe.

