Herta már ezen a héten tesztelheti a McLaren F1-es autóját

A McLaren még májusban jelentette be, hogy az Andretti Autosport versenyzője is lehetőséget kap a 2021-es MCL35M-mel folytatott tesztprogramban. Most pedig kiderült, hogy a 22 éves Herta Portugáliában ülhet velük először autóba, méghozzá hétfőn és kedden.

Mindez pedig felkészülésként szolgál számára, hiszen a szezon egyelőre még nem pontosított részén hivatalos F1-es hétvégén is autóba ülhet majd, mivel idén a csapatoknak kötelező legalább két szabadedzésen egy újoncot kipróbálniuk.

„Ahogy már kommunikáltuk, a célunk Coltonnal az, hogy lehetőséget biztosítsunk számára az F1-es autónkban, hogy megmutathassa, mire képes egy ilyen masina volánjánál” – mondta Andreas Seidl a Motortsport.com/Autosportnak a portimaói teszt kapcsán.

„Most már van arra lehetőség, hogy a tavalyi autóval teszteljünk. A lényege az lesz, hogy lássuk, mire képes, és idén két szabadedzésen egy fiatal versenyzőt kell autóba ültetnünk. Miután pedig mindenkinek lehetőséget adtunk a régebbi kocsiban, eldöntjük majd, hogy ki ülhet be az ideibe a szabadedzésen.”

„Colton most két napot kap, és utána vélhetően egy-két szimulátoros versenyzőnk is menni fog, hogy ők is friss tapasztalatokkal gazdagodjanak a valódi versenypályáról.” Hogy mindez mit jelent Herta jövője kapcsán, az még továbbra is kérdéses.

Az IndyCar legfiatalabb futamgyőztesének számító amerikait Michael Andretti szívesen hozná át a Forma–1-be, amennyiben elindíthatná saját csapatát, de arról is szóltak már hírek, hogy esetleg Daniel Ricciardo helyére is esélyes lehet, ha ő nem tudja összeszedni magát. A mostani vélhetően egy jó kiindulópont lehet a felek számára.

