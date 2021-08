Herbert: „Verstappen jobb versenyző lesz, mint Hamilton”

Herbert szerint az újabb generáció mindig magasabb szintet képvisel, mint az előző, és ahogyan Hamilton is jobb volt Michael Schumachernél, úgy Verstappen is jobb lesz nála. A brit szerint Verstappen elképesztő természetes tehetséggel rendelkezik, és olyan dolgokra is képes a pályán, amire csak kevesen.

„Max jobb versenyző lesz, mint Lewis, én így látom. A versenyzők folyamatosan fejlődnek, és szeretem nézni Maxot a pályán. Azért is szeretik őt annyian, mert látják, hogy ők sosem lennének képesek ezekre a dolgokra. Én is ezért szeretem” – nyilatkozta Herbert a RacingNews365-nek.

Szerinte most még Hamilton kicsivel jobb riválisánál, de ugyanakkor nem kell majd sok időnek eltelnie ahhoz, hogy a Red Bull-os felérjen rá és le is hagyja őt. Amennyiben már idén megnyeri a világbajnoki címet, ő lesz az F1 új királya.

Még több F1 hír: Cunoda: még jobban kell magamat kontrollálnom

„Én úgy vélem, Lewis egy lépéssel előrébb van, de nem fog sok idő kelleni ahhoz, hogy Max legyen az élen. Még mindig fiatal, és sok év van előtte. Most még nem jobb nála, de előbb-utóbb az lesz. Mindent bele fog adni, és ha már idén bajnokká válik, akkor eljöhet a váltás.”

Visszatérve még kicsit a leginkább vitatott silverstone-i incidensre, Herbert szerint Verstappennek kicsivel konzervatívabbnak kellett volna lennie, és inkább el kellett volna kerülnie az ütközést, amelyből végül ő jött ki rosszul.

Ugyanakkor megérti, hogy Hamiltont hibáztatják érte, mivel kicsikét túl szélesen ment be a kanyarba. „Vannak olyan esetek, amikor látod az autót belül, és nem tudsz rendesen befordulni, ilyenkor pedig inkább elengeded a másikat.”

„Lehet Lewist hibáztatni, mert nem vette tökéletesen a kanyart, de elképesztő, amire Max képes. Ezt más nagy bajnokoktól is láttuk már korábban, de benne is van valami különleges” – vélekedik az idei helyzetről a többek között a Benetton, a Sauber, a Stewart és a Jaguar egykori pilótája.

Ricciardo is belekezd az otthoni szimulátorozásba, és elmondta, miért