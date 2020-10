Herbert: Hamilton megérdemli a lovagi címet

A lovagi cím messze a legnagyobb kitüntetés, amelyet sportoló elérhet az Egyesült Királyságban, ugyanakkor Lewis Hamilton hiába vált már korábban a legeredményesebb brit Forma-1-es pilótává, ez az elismerés egyelőre még várat magára.

Johnny Herbert, az egykori Forma-1-es pilóta szerint Hamilton már eleget tett ahhoz, hogy kiérdemelje ezt a különleges elismerést.

„Ő minden idők legsikeresebb brit autóversenyzője, szóval véleményem szerint már ez önmagában elég ahhoz, hogy megkapja a címet” – mondta Herbert.

„Most az jön, hogy beállítja Michael Schumacher 7 világbajnoki címes rekordját, de az összes tevékenységével együtt, amit a pilótfülkében, és azon kívül is tesz, egy kicsit még különlegesebb ő, mint a korábbi bajnokok, akikkel találkoztunk.”

„Igen, ez egy másik korszak már, a közösségi média nagy szerepet kap ebben, de ezt a kihívást is remekül kezeli, szóval remélhetőleg majd nyer a józan ész, és jön valaki, aki azt mondja, hé, ez a srác megérdemli a lovagi címet.”

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, 1st position, with his trophy and Champagne

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images