Herbert az FIA-nak: ne hallgassanak a csapatokra

A három Forma-1-es nagycsapat mind azért lobbizik jelenleg, hogy növeljék meg, vagy legalábbis módosítsák a 2022-es költségsapkára vonatkozó szabályokat, mivel az elszálló infláció és a megnövekedett szállítási költségeik miatt nem tudnának szabályosan a költségsapka alatt maradni.

Nem volt eddig megértő a topcsapatok problémáival kapcsolatban a mezőny második fele: az Alpine csapatfőnöke, Otmar Szafnauer szerint a tavalyi 7%-os infláció miatt nem teljesen vakon kellett tervezniük a költségvetéseiket a csapatoknak, Frederic Vasseur az Alfa Romeótól pedig úgy nyilatkozott, hogy a problémázó kapcsolják ki a szélcsatornáikat, és akkor biztosan a költségsapka alatt maradnának.

A Sky Sports műsorvezetőjeként dolgozó háromszoros F1-es futamgyőztes Herbert az utóbbi csoporttal ért egyet a költségsapkával kapcsolatos párbeszédben.

„Az egészet azért vezették be, hogy kiegyenlítse a mezőnyt, és alacsonyabbak legyenek a Forma-1 költségei” – mondta Herbert a Sky-on.

„A probléma onnan ered, hogy nagyon drága fejleszteni ezeket az autókat, és persze, hogy nem lesz elég a költségsapka, ha túlvállalod magadat. Ezután pedig természetes, hogy azt mondják, hogy így nem tudják kihúzni a szezon végéig.”

„Ezt egy gazdálkodási versenynek is tartom, vannak olyan csapatok, mint például a McLaren, akik még nem érték el a 140 millió dolláros plafont. Most tarthatnak 125-130 millió dollárnál, ami azt bizonyítja, hogy lehet így is gazdálkodni.”

„Mindenki tudta, hogy az egész szezonra nézve kell kijönni a 140 millióból, és az egész szezon alatt kordában kell tartaniuk a fejlesztési költségeiket. Szerintem ez egy jó kezdeményezés, és nem kéne megváltoztatni a szezon felénél.”

