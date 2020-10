"Helmut Markót ismerve nem értem, miért foglalkozna Perezzel..."

Ahogy mindig, most is rengeteg versenyző áhítozik Forma-1-es ülésre, de vészesen fogy a helyek száma 2021-re. Két versenyző, akik a várólista élén vannak, Sergio Perez és Mick Schumacher.

Perez több csapattal is kapcsolatban áll, miután a helyére a Racing Point (jövőre már Aston Martin) leigazolta Sebastian Vettelt. A versenyzőnek egyetlen esélye van, hogy ne a mezőny hátsó felében lévő csapatnál kössön ki, a Red Bull, ám Christian Nimmervoll, a Motorsport-Total.com főszerkesztője a GPBlognak adott interjújában elmondta, elég halvány az esélye, hogy ez megtörténjen:

„Helmut Markót ismerve, nem hiszem, hogy Perez valaha megfordult volna a fejében, nem illik a filozófiájukba. Tisztán sportolói szempontból szerintem jobb csapattársa lenne Max Verstappennek amúgy, ahogy Nico Hülkenberg is.”

Perez majdnem 10 évnyi tapasztalatot hozhat magával, ami nagy segítség lehet, mivel Albonon nagyon látszik, hogy még kellene neki pár év: „Perez kőkemény pilóta, sok tapasztalattal, mind a fejlesztéshez, mind a beállításokhoz hozzá tudja tenni a magáét, amivel Maxnak is segíthet.”

A német újságíró rámutat, hogy Albon története majd két éve úgy kezdődött, hogy az utolsó pillanatban hívták vissza a Formula E-ben szereplő Nissantól: „Már eltemette a Forma-1-es álmokat, és bumm, nagyon gyorsan az egyik legjobb autóban találta magát, amellett a pilóta mellett, aki szerintem a leggyorsabb a mezőnyből.”

„Ennél nehezebb feladata nem is lehetne és nagyon kevés tapasztalattal kellett nekivágnia. Ha kapna még pár évet, hogy tapasztalatot gyűjtsön, biztosan sokkal jobban kiütközne a tehetsége.”

Race Winner Mick Schumacher, Prema Racing celebrates in Parc Ferme with his team Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images

A németek mindig is nagy számban képviseltették magukat a Forma-1-ben, 2016-ban pl. négy volt közülük a mezőnyben: Vettel, Hülkenberg, Pascal Wehrlein és Nico Rosberg. Idén Vettel az egyetlen, ami jól mutatja, hogy a sport iránt az országban csappant az érdeklődés.

Mick Schumacher érkezése segíthet ezen Nimmervoll szerint: „Az egyetlen esély, hogy újra beinduljon a hype, Mick Schumacher. Ha jól teljesít és megveri csapattársát már korán, sokan fogják követni. Ha viszont nem lesz azonnal lenyűgöző, akkor pár futam után elül a lelkesedés.”

Kérdés az is, hogy az Alfa Romeo vagy a Haas lesz az úti cél számára? „Ha Mick megnyeri az F2-t, ami nagyon is lehetséges, akkor nem is maradhatna ott, jön azonnal az F1-be. Szerintem a Ferrari az Alfába küldi a Haas helyett, és ha a nürburgringi első szabadedzésen jól teljesít – képes erre – akkor nem látom akadályát, hogy jövőre lássuk is a Forma-1-ben.”

