Helmut Marko újabb F1-es pilótabejelentést lengetett be

Perez teljesítményének visszaesése a 2024-es F1-es szezon második negyedében lehetővé tette, hogy a McLaren a nyári szünetre 42 pontra csökkentse hátrányát a Red Bullhoz képest a konstruktőri tabellán.

Ez arra késztette a Red Bullt, hogy átgondolja, hogy a mexikóit lecseréli-e valamelyik másik pilótájára, Daniel Ricciardóra, Liam Lawsonra vagy Cunoda Júkira, annak ellenére, hogy Perez nemrég kétéves szerződéshosszabbítást írt alá.

A lehetőségek mérlegelése után azonban a Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner és a csapat tanácsadója, Marko úgy döntött, hogy továbbra is kitartanak Perez mellett, és az RB Ricciardo és Cunoda alkotta felállása is változatlan marad egyelőre.

Marko a Red Bull tulajdonában lévő Speedweek című kiadványban megjelent rovatában kifejtette, hogy Perez „még mindig a legjobb megoldásunk” a rendelkezésre álló alternatívákat tekintve, mondván, a 34 éves versenyzőnek már csak több konzisztenciát kell találnia, miután a Belga Nagydíj időmérőjén felvillantotta régi önmagát.

„Sergio Perez a nyári szünet után is ott lesz a Red Bull Racing autójában, mert most azokon a pályákon lesznek versenyek, ahol tavaly jó volt, és a stabilitásra építünk. Többször is jó teljesítményt mutatott a két verseny között, és a legutóbbi versenyhétvégén, Spában is nagyon gyors volt, szombaton a harmadik helyen végzett” – idézték Markót.

„Pereznek nem gyorsabbnak kell lennie, hanem konzisztensebbnek. És az alternatívákat tekintve még mindig ő a legjobb megoldásunk.”

Marko cáfolta azokat a találgatásokat, hogy az F1-tulajdonos Liberty Media keze benne lenne a pilótaválasztásban.

„Nem igazak azok a hírek, amelyek szerint a további szerepvállalása annak köszönhető, hogy a Liberty Media azt szeretné, hogy Mexikóban versenyezzen. Minden bizonnyal azt szeretnék, hogy induljon a hazai versenyén, de a mi versenyzőválasztásunk nem a Liberty szándékán alapul.”

A Red Bullnak arról is döntenie kell, hogy mi legyen a tartalékversenyző Liam Lawsonnal, aki szabadon kereshet magának máshol helyet, ha a Red Bull nem tud neki F1-es ülést adni 2025-ben. Marko azonban kizárta, hogy Lawsont kölcsönadnák rivális csapatoknak:

„Szeptemberben fogjuk bejelenteni, hogy mi lesz Liam Lawsonnal. Az, hogy Imolában további Forma-1-es kilométereket gyűjthetett, már egy ideje tervben volt. Még ha a konkurencia szeretné is kölcsönvenni őt, erre nincs lehetőség.”

„A Forma-2-es pilótánk, Isack Hadjar negyedik győzelmét aratta a kategóriában Spában. Egyértelműen megvan benne a potenciál a Forma-1-hez. Meglátjuk, hogyan alakulnak a dolgok, de biztosan kap majd valamilyen szerepet. Lehet, hogy Lawsonhoz hasonlóan ő is teszt- és szimulátorversenyzőként tölt majd egy évet.”

