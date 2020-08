Marko: nagyon várjuk már a barcelonai 34 fokot

Max Verstappen némi meglepetésre viszonylag sima győzelmet aratott a 70. Évforduló Nagydíjon Silverstoneban a gumikkal látványosan szenvedő Mercedes-páros előtt, akik a kemény keverékű gumikat sem tudták 13 körnél tovább életben tartani.

Ez lett végül a kulcstényező a dutamonl ugyanis miután Verstappen egy 26 körös első etapot tudott menni, behozhatatlan stratégiai előnyre tett szert, bár, ahogy Helmut Marko, a Red Bull Racing tanácsadója rámutatott, ez már csak másodlagos volt egy idő után:

„A stratégiánk más volt, mint a Mercedesé, azonban amikor láttuk, hogy minden szakaszban, minden keveréken gyorsabbak vagyunk náluk, nem számított többé a stratégia. Persze már az elejétől volt egyfajta „légzsákunk,” mert láttuk, hogy a keményeken is gyorsabbak vagyunk, mint a Mercedesek a lágyakon.

Verstappen ezzel feljött a világbajnokság második helyére, és bár továbbra is 30 pontos hátrányban van Lewis Hamiltonnal szemben, továbbra is jelezték, nem kívánják feladni a küzdelmet, és Marko is erről beszélt:

„A vázunkkal még nyilván vannak problémák, de kezdünk közelebb kerülni a célunkhoz. Persze az autóval vannak még problémák. A legnagyobb gyengeség az időmérő, de mindig is mondtuk, hogy a bajnokságnak még nincs vége.”

Race winner Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, celebrates on arrival in Parc Ferme Fotó készítője: Steven Tee / Motorsport Images

„Sokan elfelejtik, hogy pusztán sebesség tekintetében az első osztrák versenyt is megnyerhettük volna, a múlt vasárnapiról nem is beszélve. Nem túl sima a dolog, de örülök, hogy újra összekaptuk magunkat. Max már második a bajnokságban. Az irány jó.”

„Már várjuk a jövő hetet, akár 34 fok is lehet. Utának lesz még két olasz verseny, ott is elég magas lehet a hőmérséklet, ami természetesen jó dolog. De mi mindenféle körülmények között gyorsak akarunk lenni. Keményen dolgozunk, hogy kiderüljön, miért ennyire változékony az autó.”

Christian Horner is elmondta a véleményét Verstappen teljesítményéről.

